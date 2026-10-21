Las juntas directivas de SpaceX y Tesla están estudiando una posible fusión de las dos mayores compañías de Elon Musk. El empresario tecnológico anunció en la rueda de prensa posterior a los resultados de SpaceX que ambas firmas están teniendo conversaciones. La unión resultante, de materializarse, sería la mayor fusión de la historia de Wall Street y crearía un gigante con una capitalización de más de tres billones de dólares.

Musk indicó que ambas compañías han creado sendos comités especiales para estudiar la fusión. «¿Creo que sería una buena idea? Sí. Pero al final del día los accionistas tienen que apoyar esto», aseguró Musk, añadiendo que, como CEO de ambas compañías, no puede participar en las discusiones.

Tanto SpaceX como Tesla son dos de las firmas más grandes del mundo por capitalización bursátil. Según MarketCap, SpaceX cuenta con una valoración de 1,9 billones de dólares (séptima más grande del planeta) mientras que Tesla tiene una capitalización de 1,5 billones (undécima).

La posible fusión representaría la mayor operación de unión o adquisición (M&A, por sus siglas en inglés) de la historia, superior a la compra de Warner Bros Discovery por parte de Paramount Skydance, valorada en más de 110.000 millones de dólares. La empresa resultante de juntar Tesla y SpaceX se posicionaría a las puertas del podio, entre Google y Microsoft.

Coches, IA y cohetes

En los últimos meses, Musk ha ido estrechando lazos de sus dos compañías gracias a Terafab, una planta de fabricación de semiconductores de Texas. Esta instalación produce chips para los vehículos y los robots humanoides de Tesla, así como componentes para los centros de datos orbitales para la IA que está desarrollando SpaceX.

Otro de los grandes éxitos conjuntos de ambas compañías es el Tesla Roadster, un vehículo volador en el que lleva años trabajando la compañía de Musk. La semana pasada realizó una serie de volteretas invertidas y saltos utilizando propulsores de gas frío desarrollados por SpaceX. Además, el modelo de IA de Musk, Grok, se proporciona de forma gratuita en muchos vehículos Tesla.

Detrás de estas dos empresas se encuentra, en gran medida, la inteligencia artificial. La mitad de los ingresos de SpaceX ya provienen del segmento de superinteligencia, que aglutina a la IA. Detrás de esta etiqueta se encuentran los centros de datos y la facturación de Grok. La firma espacial absorbió antes de salir a bolsa otra compañía de Musk, xAI.

«Hay mucho mérito en combinar las dos empresas, ya que estamos prácticamente en la singularidad de la superinteligencia», señaló Musk. El empresario ha señalado en varias ocasiones su intención de integrar sus modelos más avanzados de IA en los vehículos y autómatas de Tesla.

La noticia, junto a los resultados de SpaceX que batieron las previsiones, han sentado bien a ambas compañías en el parqué. La compañía espacial se disparó más de un 10% en la sesión extendida de la bolsa, mientras que Tesla subió un 2%.