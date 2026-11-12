Santiago Ávila, economista: «Nuestra democracia seguramente ha derivado en oclocracia»

La democracia española y la responsabilidad de quienes gobiernan han sido algunos de los asuntos abordados por Santiago Ávila en su intervención en el pódcast Lo Que No Se Ve, presentado por Hugo Ferrando. El economista y autor de Tontocracia ha utilizado un término poco habitual, oclocracia, para describir cómo entiende la evolución del sistema político.

Ávila sostiene que «nuestra democracia seguramente ha derivado en oclocracia», una expresión que él mismo explica como «el gobierno de los peores elegido por ciudadanos sin criterio». Se trata de una valoración formulada durante una conversación en la que también fue crítico con la responsabilidad política tras años de gestión y cómo se debe asumir la responsabilidad en ciertas cuestiones cuando se llevan varios años gobernando tanto a nivel nacional o central, como a nivel autonómico.

Qué significa oclocracia y de dónde procede el término

La palabra oclocracia no es nueva. Procede de la tradición política clásica y alude al gobierno de la muchedumbre o a una degradación democrática. La idea se asocia habitualmente a Polibio, que analizó cómo podían corromperse las distintas formas de gobierno.

Ávila recurre a este concepto para construir su crítica. «Eso ya los griegos lo sabían. Quiero decir, no es algo descubierto por nosotros», señala durante el programa en el que ha participado y en el que el economista relaciona esa oclocracia que menciona con una ciudadanía que, a su juicio, vota sin suficiente criterio y favorece a dirigentes que están poco preparados. La intervención forma parte del episodio publicado el 29 de octubre de 2026 de Lo Que No Se Ve, donde Ávila habla también de educación, esfuerzo, disciplina y liderazgo.

«Siempre pedimos justicia a quien tiene poder»

Después de introducir el concepto de oclocracia, Ávila lleva la conversación hacia la responsabilidad política. En este punto hace una precisión: no pretende mantener una neutralidad basada en repartir las culpas de forma automática entre quienes gobiernan y quienes están en la oposición. Su planteamiento parte de una idea concreta: la responsabilidad debe exigirse especialmente a quien dispone del poder para tomar decisiones.

«Piensa que siempre pedimos justicia a quien tiene poder. Al que no tiene poder no le puedes pedir justicia», afirma. A partir de ahí, diferencia entre un gobierno recién llegado y otro que lleva años al frente de una administración. Puede ser razonable, según explica, conceder un margen cuando unas elecciones se han celebrado hace poco, pero considera que ese argumento pierde fuerza después de una legislatura completa o de ocho años de gestión.

Es entonces cuando Ávila endurece su discurso. «Cuando llevas cuatro años, ocho años, lo que hay es responsabilidad tuya», sostiene. Para el economista, recurrir a la oposición, a etapas anteriores o a otros responsables políticos termina funcionando como una forma de desplazar una responsabilidad que corresponde a quien gobierna.

Trenes, carreteras e infraestructuras como ejemplo

Ávila utiliza los servicios públicos y las infraestructuras para explicar su argumento. Menciona expresamente los trenes, las carreteras y el estado general de determinadas infraestructuras, aunque no aporta en este fragmento datos concretos sobre incidencias, inversiones o administraciones específicas. Plantea así a quién debe atribuirse la responsabilidad después de varios años de gobierno. «Si los trenes van mal, si las carreteras están hechas un desastre, si la infraestructura que tenemos es un desastre, es responsabilidad tuya, porque llevas ese tiempo», afirma. Y añade que no acepta como explicación permanente que se responsabilice a «la oposición, el otro y el de la moto» cuando quien gobierna ha tenido tiempo suficiente para actuar.

Su razonamiento no se limita al Gobierno central. Ávila insiste en que el mismo criterio debe aplicarse a cualquier nivel administrativo. «Quien dice en el Gobierno de la Nación, pues lo mismo en las comunidades, el alcalde correspondiente y tal», añade durante su intervención.

Una crítica que extiende a todos los niveles de gobierno

Ávila no señala en este fragmento a una formación determinada, sino que plantea que el tiempo de permanencia en el poder debe ir acompañado de una mayor exigencia sobre los resultados obtenidos, tanto en el Ejecutivo central como en las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El episodio de Lo Que No Se Ve dura algo más de hora y media y aborda cuestiones más amplias que la política. El pódcast presenta la conversación como reflexión sobre la comodidad, la disciplina, la educación, la frustración y la pérdida de criterio. Dentro de ese marco aparece también su crítica a la democracia y el uso del término oclocracia.

Ávila vincula así dos ideas durante la conversación: su percepción de que existe una pérdida de criterio entre los ciudadanos y la necesidad de exigir resultados a quienes ocupan puestos de poder durante periodos prolongados. Son valoraciones propias del economista, formuladas en una entrevista en la que desarrolla las principales tesis que aparecen en Tontocracia, el libro del economista.