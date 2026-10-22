El presidente de la Agencia EFE recurre a los tribunales la resolución de Transparencia que obliga a publicar su bonus

El presidente de la agencia pública de noticias EFE, Miguel Ángel Oliver, ex secretario de Estado de Comunicación del Gobierno de Pedro Sánchez, ha recurrido a los tribunales ordinarios la resolución de Transparencia que le obligaba a publicar los beneficiarios de un bonus de casi 700.000 euros repartido entre la cúpula en 2025.

De esta forma, Oliver atrasa la resolución y esconde un poco más de tiempo la petición de los sindicatos de EFE de conocer quién y cuánto cobró cada directivo de la compañía en 2025 pese a tener pérdidas de más de 15 millones de euros.

La resolución de Transparencia fue clara y obligó a la Agencia EFE a dar los nombres y las cuantías de los 55 beneficiarios de ese bonus. Sin embargo, Oliver ha defendido ante los sindicatos que esos datos son privados, van contra la protección de datos, y que sólo los tribunales ordinarios podrían obligarle a hacerlos públicos.

Siguiendo esa estrategia, la Agencia EFE ha dado el paso de recurrir ante los tribunales ordinarios la resolución de Transparencia para ocultar los nombres y las cuantías de lo cobrado por el presidente y el resto de directivos un poco más de tiempo.

El reparto de este bonus pese a estar en pérdidas y con recortes en sueldos y servicios fue un tema vital para los sindicatos, que han puesto el grito en el cielo y no han parado hasta conocer los nombres y las cuantías.

«Las secciones sindicales han puesto en cuestión que los directivos cobren incentivos con el sistema de retribución variable (DPPO) dada la situación económica y patrimonial de EFE y han pedido información acerca de los criterios y del procedimiento que se sigue para que se produzca ese cobro. Resulta poco coherente y poco eficiente abonar esas retribuciones a los responsables de la gestión de unas cuentas tan malas y una deuda tan abultada», señaló en su momento UGT.

«En el SI nos parece intolerable que puedan repartirse los famosos DPPO (dividendos participados por objetivos) mientras seguimos en pérdidas tan abrumadoras», dijo el Sindicato Independiente.