El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este miércoles con una bajada del 0,48% que le ha llevado a situarse en los 19.068,9 puntos, logrando mantener la cota de los 19.000 enteros que consiguió retener el martes.

No obstante, pasados los primeros instantes de la apertura, el selectivo ampliaba sus pérdidas hasta el 1,2%, perdiendo los 19.000 puntos y situándose en 18.934 enteros.

En este marco, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Arcelormittal (+0,92%), ACS (+0,87%), Ferrovial (+0,72%) e IAG (+0,68%). En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Acciona (-2,9%), Mapfre (-2,8%) y Acciona Energía (-2,7%).

Los mercados seguirán hoy pendientes de los resultados empresariales así como de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre su próximo paso en materia monetaria.

Los analistas coinciden en que el banco central estadounidense no acometerá cambios en los tipos de interés, tras subir por primera vez en más de tres años la tasa de referencia en su pasada reunión, pero anticipan un incremento antes de que acabe el año.

Los inversores también estarán atentos a los acontecimientos en Oriente Próximo. Ante esta coyuntura, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 2,1% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 116,1 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía igualmente un 2,2%, hasta los 102,1 dólares por barril.

Ola de resultados

En España, en plena ola de resultados, Línea Directa ha comunicado, antes de la apertura del mercado, que obtuvo un beneficio neto de 80,4 millones de euros en los primeros nueve meses del año, lo que supone un incremento del 34,8% frente al mismo periodo del año pasado.

La aseguradora Mapfre ha indicado que obtuvo un beneficio neto de 924,3 millones en el conjunto de los nueve primeros meses de 2024, lo que supone un alza del 11,5% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Endesa ha señalado que registró un beneficio neto de 1.962 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 14,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, al tiempo que ha ratificado su previsión de un beneficio neto ordinario para el año de más de 2.400 millones.

De su lado, Redeia ha apuntado que obtuvo un beneficio neto de 410,3 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 5,3% con respecto a las ganancias del mismo periodo del pasado ejercicio, cuando se situaron en los 389,8 millones.

El gestor aeroportuario Aena ha comentado que cerró los primeros nueve meses de 2026 con un beneficio neto de 1.796 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,8% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Por su parte, Ferrovial ha destacado que obtuvo un beneficio operativo de 848 millones en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un retroceso del 12% respecto a los 966 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior, como consecuencia de las mayores plusvalías obtenidas el año pasado por la venta de activos.

Santander acorde con lo previsto

Banco Santander ha publicado que obtuvo un beneficio neto de 11.176 millones en el conjunto de los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 16,1% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Técnicas Reunidas ha comunicado que se ha adjudicado un contrato con el conglomerado industrial africano Dangote para el suministro de dos reformadores de producción de hidrógeno destinados a un nuevo complejo de amoniaco y fertilizantes de urea en la localidad de Gode, en la provincia somalí de Etiopía.

Vidrala ha señalado que obtuvo un beneficio neto atribuible de 173,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 6,4% superior a la del mismo periodo de 2025.

Por último, Fluidra ha subrayado que ha amortizado más de dos millones de acciones propias, representativas del 1,1% de su capital, tras completar su programa de recompra.

Resto de bolsas

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo mixto. Mientras Milán caía un 0,1%, Francfort y París se mantenían en tablas, y Londres se dejaba un 0,2%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1122 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 4,018%.