El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este jueves con una subida del 0,14%, lo que llevaba al selectivo a cotizar en los 20.056,20 puntos. Los mayores descensos en la apertura del Ibex 35 correspondían a Telefónica (-1,1%), Acciona (-0,73%) y Solaria (-0,72%).

Por el contrario, las mayores subidas en el Ibex 35 al comienzo de la sesión del jueves eran protagonizadas por Grifols (+1%), Rovi (+0,99%) y Cellnex (+0,8%).

La sesión de hoy estará marcada por la publicación de resultados empresariales, así como por la evolución del conflicto en Oriente Próximo. Antes de la apertura del mercado, Telefónica ha señalado que registró un beneficio neto de 464 millones en los nueve primeros meses del año, frente a las pérdidas de 1.080 millones de euros anotadas en el mismo periodo de 2025. En España, la teleco cerró este periodo con unos ingresos de 9.828 millones, lo que supone un incremento del 2,5% interanual y su mayor crecimiento para este periodo en más de 15 años.

Resultados empresariales

Por su parte, Santander ha informado de que ha decidido mejorar un 5% las condiciones anunciadas el pasado 30 de julio para la oferta voluntaria que tiene previsto lanzar para adquirir todas las acciones ordinarias, acciones preferentes, units (unidades) y American Depositary Shares (ADS) de Santander Brasil emitidas y en circulación que aún no posee.

Asimismo, se ha conocido que Miriam González Durántez, líder del partido político Democracia 21 y esposa del expolítico británico Nick Clegg, ha dimitido como consejera de Atrys Health para centrarse en exclusiva en su actividad política y en su candidatura a las elecciones generales en España del próximo 29 de noviembre.

Técnicas Reunidas, por su parte, ha comunicado que Kazazot Prime le ha adjudicado el contrato de servicios de gestión del proyecto (‘Project Management Consultancy’ o PMC) para el gran complejo de amoniaco y urea que desarrolla en la localidad de Aktau, capital de la provincia de Mangystau, en el suroeste de Kazajistán.

De su lado, Audax Renovables registró un beneficio neto ajustado de 22,8 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un descenso del 38,2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, afectado principalmente por la evolución del resultado bruto de explotación (Ebitda) y por el aumento de los gastos financieros asociado a su nueva estructura de financiación.

Resto de bolsas

Entre las principales Bolsas del Viejo Continente, el Cac 40 de París (+0,7%), el Dax de Fráncfort (+1%), el Ftse100 de Londres (+0,3%) apostaban por las subidas en el arranque de la jornada, mientras que el FtseMib de Milán bajaba un 0,2%.

De su lado, en el mercado de divisas el euro se debilitaba frente al ‘billete verde’ y se cambiaba por 1,1085 dólares, mientras que el barril de petróleo Brent, de referencia para Europa, cotizaba sobre los 93 dólares. Por su parte, el bono español de deuda a 10 años bajaba hasta el 3,874 euros.