Media Distancia se desploma un 6,8% en agosto y Cercanías pierde un 5% de viajeros pese al tirón del AVE

El número de viajeros de Media Distancia descendió un 6,8% en agosto respecto al mismo mes de 2025, hasta los 2,99 millones, mientras que Cercanías perdió un 5% de usuarios, con 34,86 millones. Por tanto, ambos servicios registraron descensos pese al avance del AVE, que creció un 0,6% interanual, hasta los 3,68 millones de pasajeros, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, hay que destacar que la caída a nivel de viajeros de ambos servicios se lleva produciendo varios meses. En mayo, los viajeros de Cercanías cayeron un 5,3% interanual y los de Media Distancia, un 12,6%. En junio, los descensos se agravaron hasta el 7% y el 23,5%, respectivamente, mientras que en julio volvieron a registrar caídas del 2,5% y el 4,1%. De esta forma, los datos del INE reflejan una tendencia negativa que se mantiene también durante el mes de agosto.

En consecuencia, estas cifras suponen un nuevo revés para la gestión de Óscar Puente, ministro de Transportes, con los servicios de trenes de Cercanías y de Media Distancia perdiendo usuarios durante 4 meses consecutivos en términos interanuales.

Sube el transporte en autobús

En contraste con el retroceso del ferrocarril interurbano, el transporte público en España registró un incremento del 3,3% en agosto respecto al mismo mes de 2025, con más de 371,6 millones de viajeros.

El transporte interurbano acumuló más de 119,3 millones de pasajeros, un 1,5% más en tasa interanual. Dentro de esta categoría, el autobús experimentó el mayor crecimiento, con un avance del 5,5%, seguido del transporte aéreo, que aumentó un 2,7%. Por el contrario, el transporte marítimo cayó un 1,4% y el ferroviario retrocedió un 4,6%.

Por su parte, el transporte urbano superó los 231,8 millones de usuarios, un 4,1% más que en agosto del año pasado. El número de viajeros del metro creció un 3,3%, mientras que el autobús urbano registró un aumento del 4,6%.

Por comunidades autónomas, Castilla y León encabezó las subidas de usuarios del autobús urbano, con un incremento interanual del 12,7%, seguida de la Región de Murcia, con un 10,2%, y Extremadura, con un 9,9%. En el lado contrario, la Comunidad de Madrid fue la única región que registró un descenso, del 1,5%, respecto a agosto de 2025.

Aumenta el transporte discreccional

Además, más de 20,3 millones de pasajeros utilizaron el transporte especial y discrecional en agosto, un 4,2% más que en el mismo mes de 2025.

Dentro de esta categoría, el transporte especial disminuyó un 1,3%, hasta superar los 5,1 millones de usuarios. El transporte escolar cayó un 6,1% y el laboral, un 1,2%.

Por el contrario, el transporte discrecional, que incluye servicios como los autobuses contratados para excursiones y viajes organizados, aumentó un 6,2% interanual, hasta superar los 15,2 millones de viajeros.