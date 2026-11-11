María Cristina Clemente y los notarios expertos avisan: «Desde el 21 de octubre tienes una nueva oportunidad de solicitar la pensión de viudedad y debes hacerlo antes del plazo improrrogable de un año»

Son numerosas las personas que han perdido a su pareja y no han podido acceder a la pensión de viudedad porque nunca llegaron a formalizar su relación. Ahora, pueden optar a una nueva oportunidad porque una reciente modificación legislativa permite que determinadas parejas no casadas ni inscritas como pareja de hecho soliciten esta prestación, incluso si el fallecimiento se ha producido hace varios años.

La notaria experta en herencias, María Cristina Clemente, ha explicado esta novedad y enfatiza la importancia de no dejar pasar el plazo establecido para presentar la solicitud.

La medida recogida en el Real Decreto-ley 31/2026 fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 21 de octubre, entrando en vigor desde ese mismo día. La reforma modifica los requisitos para acceder a la pensión de viudedad en supuestos específicos de parejas de hecho.

¿Quién puede volver a solicitar la pensión de viudedad?

La nueva regulación engloba a las personas que perdieron a su pareja antes del 21 de octubre de 2026 y no pudieron obtener esa pensión porque su relación no estaba inscrita oficialmente ni formalizada a través de un documento público.

Así que, para optar a ello, es necesario cumplir dos condiciones. La primera es haber tenido al menos un hijo en común y acreditar que existió una convivencia estable e ininterrumpida durante los dos años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

Clemente afirma que esta convivencia puede demostrarse mediante un certificado de empadronamiento, si la persona fallecida reunía los requisitos de cotización exigidos por la Seguridad Social.

El plazo para solicitarlo: un año

Uno de los factores más importantes de esta reforma es el tiempo disponible para reclamar. La disposición transitoria establece un plazo improrrogable de doce meses desde la entrada en vigor de la norma, es decir, hasta el 21 de octubre de 2027. La solicitud se debe presentar a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o presencialmente en sus centros de atención e información.

¿Se cobrarán los atrasos de todos estos años?

Hay que tener en cuenta que los atrasos de todos esos años no se cobrarán, pero la nueva normativa permite solicitar la prestación por fallecimientos anteriores a su entrada en vigor.

A su vez, el decreto determina que los efectos económicos comenzarán el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud. Por lo tanto, María Cristina Clemente insiste en la importancia de conocer esta nueva posibilidad y actuar dentro del plazo legal.

Esto se realiza para no perder el derecho a solicitar la prestación que numerosas personas han perdido en el pasado y que pueden recuperar en el presente.