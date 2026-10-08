Los maquinistas de OUIGO convocan seis días de huelga durante los puentes de noviembre y diciembre

Los maquinistas de OUIGO van a ir a huelga durante los puentes de noviembre y diciembre. Así lo ha comunicado el sindicato ferroviario Semaf, que ha anunciado una convocatoria de huelga para todo el personal de conducción de la compañía francesa. En concreto, se espera que este paro sea secundado por cerca de los 100 maquinistas que operan en los trenes de OUIGO.

Por tanto, esta huelga va a afectar a miles de usuarios que van a viajar en la alta velocidad con origen y destino en 15 provincias: Madrid, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Elche, Zaragoza, Albacete, Cuenca, Valladolid, Segovia, Murcia, Sevilla, Málaga y Córdoba.

Además, la huelga provocará paros durante seis días: de 24 horas los días 30 de octubre y 2 de noviembre y parciales los días 6 y 9 de noviembre, y 4 y 8 de diciembre de 2026 (en franjas de 06:00 a 12:00 horas y de 18:00 a 23:59 horas).

Según ha explicado el sindicato Semaf, esta movilización es «la respuesta directa a los reiterados y sistemáticos incumplimientos por parte de la dirección de la empresa sobre las disposiciones pactadas y recogidas en su convenio colectivo vigente».

En consecuencia, esta huelga ha sido convocada por «la vulneración reiterada de derechos laborales». En este sentido, el sindicato denuncia excesos de jornada, turnos abusivos y falta de descansos. Unas circunstancias que «precarizan gravemente» la labor de los maquinistas, además de que aseguran que se están produciendo «reiterados y sistemáticos incumplimientos» del convenio por parte de la empresa en materia de turnos, días de descanso y horas extra, entre otras.

Igualmente, se denuncia un impacto directo sobre la fatiga del trabajador como resultado de las jornadas excesivas que se aplican y al abuso de los turnos de disponibilidad sin compensar debidamente las horas extras generadas, además de afectar a la conciliación personal y familiar.

Diego Martín Fernández, secretario general de Semaf, ha explicado que «no podemos seguir tolerando que OUIGO convierta la excepción en la norma», en referencia, a los turnos que exceden la jornada laboral. «La empresa está subsidiando sus propias carencias organizativas a costa del descanso, de la salud y del tiempo libre de nuestros profesionales, negándose a establecer cuadrantes justos o a compensar los excesos que ellos mismos generan», ha asegurado Martín.

Ante esta situación, OUIGO ha comunicado que respeta el derecho de huelga, así como a todas y cada una de las condiciones pactadas en el convenio colectivo de empresa, firmado en 2024. Asimismo, la compañía ha afirmado estar «totalmente dispuesta a continuar estas conversaciones en los próximos días para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes».