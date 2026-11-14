A José Antonio, jubilado de 74 años, le recortaron su pensión un 24%: «Haber trabajado más de 40 años debería dar derecho a una jubilación justa»

José Antonio Lobo empezó a trabajar cuando tenía 14 años y, al llegar el momento de jubilarse, acumulaba 45 años y medio cotizados. Sin embargo, su pensión quedó reducida un 24% porque tuvo que acceder a la jubilación anticipada. Ahora tiene 74 años y reclama que quienes han trabajado durante más de cuatro décadas no tengan que mantener ese recorte durante el resto de su vida.

Su historia aparece recogida en una petición de Change.org con la que pide modificar los coeficientes reductores aplicados a las jubilaciones anticipadas. Lobo asegura que no tenía intención de dejar de trabajar a los 61 años. Fue el final de un contrato temporal lo que le llevó al desempleo y, según cuenta, no consiguió volver al mercado laboral. Cuando finalmente se jubiló, llevaba más de 45 años cotizados, pero eso no evitó la penalización. «Haber trabajado más de 40 años debería dar derecho a una jubilación justa, no a una penalización de por vida», defiende.

A José Antonio, jubilado de 74 años, le recortaron su pensión un 24%

Su vida laboral comenzó como botones en una empresa dedicada a la construcción. Tenía apenas 14 años y terminó permaneciendo en la compañía durante 38. En ese tiempo estudió, fue cambiando de puesto y trabajó en distintos lugares de España. También pasó una etapa profesional en Chile. Regresó a España cuando tenía 52 años y tuvo que empezar de nuevo. En ese momento decidió abrir una pequeña tienda y posteriormente trabajó en hostelería. Su último empleo llegó mediante un contrato temporal para realizar tareas administrativas y cubrir sustituciones.

Ese contrato terminó cuando José Antonio tenía 61 años. Según explica en su petición, él quería continuar trabajando, pero no encontró otra oportunidad. «Yo quería seguir trabajando», señala, antes de reconocer una dificultad que afecta a muchos trabajadores al final de su carrera profesional ya que encontrar empleo a esa edad no resulta sencillo. Finalmente accedió a la jubilación anticipada con 45 años y medio cotizados. Según su relato, la aplicación del coeficiente reductor supuso perder un 24% de la pensión y esa reducción no desapareció cuando alcanzó posteriormente la edad ordinaria de jubilación dado que se aplica de por vida. En su caso, no se ofrecen datos ni de la base de cotización sobre la que se hizo el cálculo de su pensión, ni la cantidad que le ha quedado tras ese porcentaje aplicado para reducirla.

Por qué la jubilación anticipada puede reducir la pensión para siempre

La legislación establece coeficientes reductores cuando una persona accede a la jubilación antes de alcanzar la edad ordinaria. El porcentaje depende, entre otras cuestiones, del número de meses que se adelante el retiro y del periodo total cotizado. Tener una carrera laboral larga reduce en determinados casos la penalización, pero haber superado los 40 años cotizados no supone actualmente quedar exento de ella. Además, el coeficiente aplicado pasa a formar parte del cálculo de la pensión y no desaparece simplemente porque el jubilado alcance años después la edad a la que habría podido retirarse sin anticipación.

Este es precisamente el punto contra el que protesta José Antonio. Su petición reclama que, a partir de los 40 años cotizados, dejen de aplicarse coeficientes reductores tanto en la jubilación anticipada voluntaria como cuando el trabajador se ve obligado a retirarse antes por circunstancias ajenas a su voluntad. En su caso sostiene que fueron las dificultades para encontrar otro empleo tras finalizar su contrato las que terminaron llevándole a jubilarse antes de tiempo. Por eso considera que sus 45 años y medio de cotizaciones deberían haber pesado más que la edad a la que accedió a la prestación.

La propuesta para eliminar las penalizaciones con 40 años cotizados

La reivindicación llegó al Congreso. El pasado 22 de septiembre, el Pleno tomó en consideración una proposición de ley destinada a eliminar los coeficientes reductores para quienes acreditasen al menos 40 años de cotización. La propuesta salió adelante con 178 votos a favor, 33 en contra y 136 abstenciones. Planteaba modificar tanto la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador como la voluntaria. También incluía la posibilidad de que quienes ya estuvieran jubilados pudiesen solicitar al INSS que recalculase su pensión.

Sin embargo, aquella votación no modificó la ley. Únicamente permitió iniciar la tramitación parlamentaria de la propuesta. La disolución del Congreso y del Senado, publicada en el BOE el 6 de octubre con motivo de la convocatoria de elecciones generales, interrumpió ese recorrido parlamentario. José Antonio pide que una futura reforma alcance también a quienes ya sufren estos coeficientes. No reclama recuperar las cantidades que dejó de percibir durante los años anteriores. «No pedimos atrasos ni privilegios», explica en su petición. Lo que solicita es que el nuevo cálculo pueda aplicarse desde que se apruebe un eventual cambio legal. Y es que a sus 74 años, su pensión continúa arrastrando el recorte que denuncia desde que se jubiló anticipadamente. Y resume su reclamación en otra frase: «No podemos seguir acumulando promesas».