Trade Republic mueve ficha en la batalla por el ahorro en España. El neobanco alemán ha anunciado una nueva ofensiva comercial con la que eleva hasta el 4,07% TAE (4% nominal anual) la remuneración de su cuenta para nuevos clientes, una rentabilidad que supera el tipo de depósito del Banco Central Europeo (BCE), situado en el 2,5%, y con la que busca plantar cara a la inflación.

La entidad lanza esta promoción en un contexto en el que la rentabilidad del ahorro vuelve a cobrar protagonismo ante la presión de los precios. Aunque el interés ofrecido supera en 1,57 puntos porcentuales el tipo de depósito del BCE, todavía se sitúa por debajo de la inflación española del 4,9% registrada en octubre, lo que limita la capacidad de los ahorradores para preservar su poder adquisitivo.

La nueva oferta estará disponible para quienes abran una cuenta en España y se aplicará a saldos de hasta 20.000 euros hasta el próximo 1 de marzo de 2027. El dinero que supere ese límite continuará remunerándose al tipo de referencia del BCE, actualmente situado en el 2,5%, según ha comunicado la compañía.

Ofensiva para captar más clientes

La estrategia de Trade Republic no se limita a captar nuevos usuarios. La plataforma también ha decidido extender la mejora de rentabilidad a sus clientes actuales mediante su programa ‘Invita a un amigo’.

En concreto, por cada recomendación completada con éxito, los clientes podrán acceder al mismo interés del 4,07% TAE sobre un máximo de 20.000 euros durante dos meses. La promoción establece un límite de cuatro invitaciones por usuario, por lo que cada cliente podrá beneficiarse de hasta ocho meses de remuneración promocional si cumple las condiciones.

La entidad explica que los rendimientos abonados proceden tanto de los intereses generados por sus bancos colaboradores como de los dividendos obtenidos a través de fondos del mercado monetario. Con este movimiento, Trade Republic busca reforzar su posición en el mercado español del ahorro, donde los depósitos bancarios siguen concentrando una parte importante de la riqueza financiera de las familias.

«Los hogares españoles tienen más de un billón de euros en depósitos, una cifra récord, y la mayor parte apenas genera rentabilidad. Los españoles somos buenos ahorradores; lo que nos falta es un banco que premie ese esfuerzo», ha señalado Pablo López, responsable de Trade Republic para España, Portugal y Grecia.

El directivo ha defendido que, con un interés del 4% para nuevos clientes y el traslado del tipo íntegro del BCE al resto, «ahorrar en España vuelve a merecer la pena».

Clientes que ya tenían cuenta

La nueva promoción también introduce diferencias entre los distintos grupos de clientes de la plataforma. Los usuarios que ya tenían una cuenta antes del 12 de mayo seguirán disfrutando de una remuneración del 2,53%, un porcentaje que la entidad elevó en septiembre desde el 2,27% tras la subida de tipos del BCE.

Por su parte, Trade Republic ha decidido poner fin a la anterior campaña de captación, lanzada el pasado 12 de mayo, que ofrecía una rentabilidad del 3,04% a los nuevos clientes. Los usuarios acogidos a aquella promoción pasarán ahora a recibir el 2,53% aplicado a la base de clientes existente.

De esta forma, el 4,07% TAE se convierte en el principal reclamo comercial de la entidad para las nuevas altas, mientras que los clientes actuales podrán acceder temporalmente a esa rentabilidad a través del programa de recomendaciones.

La ofensiva comercial llega acompañada de un nuevo balance sobre la remuneración del ahorro en la plataforma. Trade Republic ha revelado que, desde enero de 2023, cuando anunció que trasladaría íntegramente a sus usuarios el tipo de interés de referencia del BCE, ha distribuido más de 4.000 millones de euros en intereses entre sus clientes europeos en menos de cuatro años.

La compañía utiliza esta cifra para reivindicar su modelo frente a la banca tradicional, a la que acusa de ofrecer una remuneración insuficiente por el dinero depositado por los ahorradores.

«Mientras demasiados bancos tradicionales siguen pagando pocos o ningún interés, creemos que los clientes merecen más. Sin condiciones complicadas ni cuentas de ahorro separadas. Solo intereses sobre el dinero que la gente usa cada día», ha afirmado Julian Collin, director de Mercados Internacionales de Trade Republic.

El directivo ha destacado que esos 4.000 millones de euros representan recursos adicionales para el consumo, las vacaciones o la jubilación de los clientes.