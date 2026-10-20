Hochtief (ACS) se adjudica un contrato de 70 millones de euros para transformar el Museo de Historia Natural de Berlín

Hochtief, la filial de ACS, construirá un centro de investigación y conservación de colecciones para el Museum für Naturkunde de Berlin, el mayor museo de historia natural de Alemania y custodio de una de las colecciones científicas más importantes del mundo. Según ha informado la empresa en un comunicado, el contrato generará unos ingresos de aproximadamente 70 millones de euros y está previsto que la construcción comience en septiembre de 2026 para que la entrega tenga lugar en el verano de 2029.

El proyecto comprende la construcción de un segundo edificio para el Museo de Historia Natural en Berlín-Adlershof, que incluirá un área de investigación de tres plantas con una instalación de almacenamiento. El edificio ofrecerá espacio de almacenamiento para aproximadamente la mitad de la colección del museo, compuesta por 30 millones de objetos, además de laboratorios especializados, zonas de digitalización y de trabajo, así como instalaciones de cuarentena y descontaminación.

Diseñado por el estudio agn, hará un uso eficiente de los recursos, que incluirá fachadas verdes, una cubierta vegetal, sistemas de energía renovable y el uso de materiales de construcción con emisiones reducidas de CO₂. Con todo, el proyecto aspira a obtener la certificación BNB Plata.

«El proyecto constituye otro ejemplo de la experiencia de Hochtief en la ejecución de infraestructuras públicas complejas que combinan exigentes requisitos técnicos con objetivos de sostenibilidad a largo plazo», explica la empresa, antes de reivindicar su experiencia acumulada en instalaciones de investigación y laboratorios, en proyectos como el Friedrich Loeffler Institute, BASF Schwarzheide y el Berlin-Brandenburg State Laboratory. A su vez, sigue el comunicado, Hochtief «también se beneficiará de la experiencia del Grupo en la ejecución de instalaciones de investigación, laboratorios y equipamientos culturales en mercados internacionales».