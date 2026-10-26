El imputado Francisco González pincha en sus negocios inmobiliarios en México y EEUU: acumula 1,35 millones de pérdidas

Francisco González, ex presidente de BBVA, imputado en el caso Villarejo por 47 delitos, acumula pérdidas de 1,35 millones de euros en las filiales de México y Estados Unidos de su patrimonial Marmassen Inversiones, que además en 2025 ha vuelto a números rojos al registrar un quebranto económico de 226.000 euros.

De acuerdo con el informe anual de Marmassen Inversiones, Marmassen Florida Corp. está situada en el 848 de la Avenida Brickell de Miami —imagen de abajo— y se dedica a la gestión y administración de propiedades inmobiliarias. Es 100% propiedad de Marmassen Inversiones y fue constituida en 2023. Aparecen como administradores Francisco González, su mujer, Carmen Ordóñez, y Darío Hinojosa como agente registrado.

Según el informe anual de Marmassen, el capital de esta sociedad es de algo más de 1,7 millones de euros. La apertura de esta filial en Miami se une a la de México, que ya lleva más años en activo. En este caso, González declara ser el propietario del 73,1% del capital, y está situada en la Avenida de la Universidad de México DF. El capital de esta filial es de 2,7 millones de euros, un millón menos que en 2024.

En los últimos cuatro años, entre las dos filiales acumulan pérdidas de 1,35 millones de euros. En 2025, la filial de Miami ha registrado unas pérdidas de algo más de 115.000 euros, frente a las mínimas ganancias de 6.000 euros de la mexicana.

En 2024, las dos filiales declararon pérdidas. En el caso de Florida, los números rojos superaron los 141.000 euros, mientras que México arrojó pérdidas de 49.000 euros. En 2023, Florida perdió 609.000 euros y México, 106.000 euros. En 2022, Miami no estaba abierta y México añadió 150.000 euros de pérdidas.

En conjunto, Marmassen ha vuelto en 2025 a las pérdidas, 226.000 euros, mientras mantiene algo más de 14 millones de euros de patrimonio.

Belegar Inversiones

Además, González tiene otra patrimonial con la que realiza sus inversiones en empresas y en títulos de Bolsa. En este caso, en 2025, Belegar Inversiones ha conseguido dejar atrás ocho años de pérdidas consecutivas y ha registrado un beneficio de casi 465.000 euros, tras anotarse unos ingresos financieros de casi 800.000 euros.

El patrimonio de la sociedad se ha mantenido en 2025 en los 64 millones de euros, que se suman a los 14 millones de Marmassen.

González fue presidente de BBVA durante 18 años, hasta el 31 de diciembre de 2018, fecha en la que le sucedió Carlos Torres en el cargo. Cobró unos 80 millones de euros de indemnización por salir del Banco Vasco.

En estos momentos, González se encuentra imputado a la espera de que se inicie el juicio oral por el caso Villarejo. El ex presidente de BBVA está acusado por presuntos encargos ilegales realizados al ex comisario José Manuel Villarejo entre los años 2004 y 2016. El juez instructor le ha sentado en el banquillo por delitos de cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental. También pide la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y una multa de 60.800 euros.