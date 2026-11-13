Forest Makers hace historia al sacar a Bolsa 2.000 hectáreas de bosque para las empresas que necesitan capturar Co2

Forest Makers by Sierra Nevada ha hecho historia al protagonizar la primera salida a Bolsa en España de una firma dedicada a la recuperación de bosques y su empleo como fuente de generación de créditos de carbono; es decir, como promotores de capturas de CO2 que luego pueden ser adquiridas por empresas que contaminan y deseen justificar -ya sea ante la Administración o sus clientes- que han tomado alguna medida para compensar esas emisiones.

Por muy alambicado que parezca el negocio, lo cierto es que no lo es y se trata de uno que está en auge. Prueba de ello es que la salida al parqué de esta firma española durante la tarde del jueves se ejecutó con unas cifras que hace no demasiado tiempo hubieran resultado sensacionales para una compañía de este tipo.

Forest Makers empezó a cotizar a un precio de referencia de 4,70 euros por título por un total de 28.030.600 acciones ordinarias incorporadas, hecho que sitúa la capitalización de referencia en los 131,7 millones de euros. Según explicó a OKDIARIO Santiago Navarro de Andrés, CEO de Portfolio Stock Exchange -la Bolsa de valores en la que va a operar Forest Makers-, se trata de una salida excepcional y un hito para este parqué alternativo, no tanto por las cuantías sino por el hecho de que es la primera empresa no-Socimi que sacan al mercado. «Hemos estado cuatro años esperando a esa compañía que nos ilusionase», ha resumido Navarro de Andrés.

¿Y qué hace esa compañía exactamente? Para explicarlo, cabe empezar por recordar que la línea de negocio de Forest Makers se basa en el mercado de emisiones, sí, pero no en los ya célebres ETS que algunas industrias europeas -de transporte marítimo, aerolíneas o refinerías, entre otras- están obligadas a comprar y entregar para justificar que pagan por lo que contaminan, sino en el llamado mercado voluntario de carbono.

Como su nombre indica, el mercado voluntario no es más que un mecanismo -que fue confirmado en los Acuerdos de París de 2015- que permite que las empresas que quieran hacerlo adquieran los llamados créditos de carbono. Estos créditos, a su vez, les sirven para diferenciarse de la competencia en un mundo que cada vez ve la sostenibilidad con mejores ojos, ganar facilidad de acceso a financiación o etiquetar sus productos como verdes.

Se trata, en resumidas cuentas, de un mercado que pone en contacto a aquellos que no pueden retirar dióxido de carbono de la atmósfera -para compensar su contaminación- con los que sí pueden; los primeros compran los derechos que los segundos venden, a razón de un crédito por cada tonelada de CO2 absorbida.

Como es de sobra sabido, los árboles son grandes absorbedores de dióxido de carbono, así que únase a esto la creciente presión regulatoria de la Unión Europea en materia de contaminación, y se dibuja un escenario en el que los bosques emergen como una fuente de creación de valor hasta ahora insospechada.

Este es el germen de Forest Makers. Este y la voluntad de que «el valor de los bosques se convierta en futuro», según explicó durante la puesta de largo de su salida a Bolsa el fundador de la empresa, Mariano Schoendorff. En términos económicos, esa revalorización ya está sobre la mesa, pues los propietarios que trabajan con esta firma obtienen una rentabilidad de hasta 500 euros/año por cada hectárea arbolada, muy por encima del beneficio que obtendrían si únicamente dedicaran sus terrenos a producción maderera o pastoreo. Pero a esto hay que añadirle el beneficio en términos de sostenibilidad.

De hecho, ahí está la clave de este negocio, en el hecho de que supone un atajo para revalorizar los montes en un momento en el que el abandono rural y el riesgo de incendios -el primero explica el segundo- ponen en jaque la ganadería en extensivo, la apicultura y hasta el arraigo de algunas comunidades.

Las empresas del sector de la silvicultura de carbono —por usar el término oficioso— limpian los montes, replantan zonas arrasadas por incendios o hacen cortafuegos. Y en el caso de Forest Makers, esto es cierto para las 2.050 hectáreas con las que cuenta su cartera, que está distribuida en ocho proyectos ubicados en Granada, Teruel, Huesca y Soria. Con todo, la capacidad de absorción de CO2 estimada supera las 3 millones de toneladas.

«Queremos que el crecimiento de Forest Makers se traduzca en nuevos bosques, recuperación de suelos y oportunidades para los territorios en los que trabajamos», destacó Schoendorff, antes de añadir que quieren hacerlo «con las reglas de transparencia que exige un mercado». Como ya se ha avanzado, la plataforma elegida es Portfolio Stock Exchange, una bolsa alternativa -autorizada por la CNMV- que en sus apenas cuatro años de existencia ya ronda los 4.000 millones de euros en valores cotizados.