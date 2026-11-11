Fernando, español trabajando en el sector farmacéutico en Suiza: «En mi cuenta terminan entrando unos 5.600 o 5.700 francos suizos (5.900 euros)»

Con 23 años, Fernando cobra en Suiza una cantidad que para muchos jóvenes de su edad en España resulta difícil de imaginar. Trabaja en la industria farmacéutica en Berna, vive en el cantón de Aargau y ha mostrado en sus redes sociales una de sus últimas nóminas para explicar cuánto gana y, sobre todo, cuánto dinero termina recibiendo una vez descontados impuestos y cotizaciones.

La cifra bruta asciende a 7.600 francos suizos, pero esa no es la cantidad que entra finalmente en su cuenta. Según explica él mismo, después de aplicar una tasa impositiva cercana al 13% y restar otras deducciones, entre ellas las aportaciones al seguro de desempleo, acaba recibiendo entre 5.600 y 5.700 francos suizos, alrededor de 5.900 euros al cambio que utilizó cuando publicó el vídeo.

Cuánto cobra Fernando trabajando en Suiza

«¿Cuánto gano con 23 años aquí en Suiza?», plantea el joven al comienzo del vídeo publicado en su perfil @TheFer_Cars. Y para responder no utiliza cálculos aproximados, sino su última nómina. El joven trabaja en el sector farmacéutico, una industria con un peso importante en Suiza y en la que los salarios pueden alcanzar cifras difíciles de encontrar para un trabajador de su edad en España. En su caso, el sueldo bruto que muestra asciende a 7.600 francos suizos.

La cantidad no es, evidentemente, lo que recibe cada mes en el banco. Como ocurre con cualquier nómina, hay que restar impuestos y diferentes cotizaciones. La diferencia es que en Suiza la fiscalidad cambia dependiendo del cantón y de la situación de cada trabajador. Fernando vive en Aargau y cifra su tasa impositiva en alrededor de un 13%. Después aparecen otras deducciones, entre ellas las aportaciones correspondientes al seguro de desempleo.

De 7.600 francos brutos a unos 5.700 netos

Hechas las cuentas, la cantidad que recibe es sensiblemente inferior al salario inicial, aunque continúa siendo elevada. «Como vivo en el cantón de Aargau, la tasa impositiva es del 13%, así que descontando los impuestos y otras deducciones, como las aportaciones al seguro de desempleo, en mi cuenta terminan entrando unos 5.600-5.700 francos suizos», explica

Es decir, desde los 7.600 francos de la nómina bruta hasta el dinero que finalmente puede utilizar desaparecen alrededor de 2.000 francos entre impuestos y cotizaciones. Una diferencia considerable que muchas veces no se tiene en cuenta cuando se habla de los elevados salarios que se pagan en el país. Después quedan, naturalmente, los gastos. Y vivir en Suiza no cuesta lo mismo que hacerlo en España. El alquiler, la alimentación o el transporte tienen precios superiores y, además, el seguro médico supone otro desembolso mensual para quienes residen allí.

Jóvenes españoles que buscan oportunidades fuera

Fernando forma parte de los jóvenes que han decidido desarrollar al menos una parte de su carrera profesional fuera de España. Según los datos recogidos en la información facilitada, entre 2020 y 2025 alrededor de 61.000 españoles jóvenes emigraron al extranjero. Y las razones no son iguales para todos ya que es evidente que un salario más alto pesa, pero también las posibilidades de conseguir determinados puestos, acumular experiencia profesional o disponer de una mayor capacidad de ahorro.

La diferencia se aprecia especialmente entre quienes cuentan con una formación que tiene demanda en otros mercados. Suiza concentra, por ejemplo, numerosas empresas vinculadas a la industria farmacéutica y ofrece oportunidades que atraen a profesionales procedentes de distintos países europeos. Los vídeos de jóvenes españoles mostrando sus nóminas se han vuelto habituales en redes sociales precisamente porque permiten poner cifras a esa diferencia. En algunos casos, eso sí, se enseña únicamente el salario bruto y se dejan fuera tanto las retenciones como el coste real que supone vivir en el país, y además también se debe tener en cuenta los requisitos que se piden para trabajar en una de esas empresas.

El coste de la vida en Suiza

El propio joven lo explica en otro de sus vídeos, donde hay gente que según él cobra «12.000 o 13.000 u 8.000 euros», pero no todos han empezado cobrando eso y al llegar, tienes que empezar cobrando mucho menos. Por otro lado, está el coste de la vida y más si tenemos en cuenta, que Suiza se encuentra entre los países europeos con un coste de vida más elevado y los alquileres representan uno de los gastos principales. También hay diferencias importantes en la compra diaria o en determinados servicios.

El seguro médico merece una mención aparte. Es obligatorio y cada residente debe contratarlo, por lo que no puede considerarse simplemente un gasto opcional que pueda eliminarse del presupuesto. Aun con todo, los salarios continúan siendo uno de los grandes atractivos del mercado laboral suizo del que el joven deja claro también que las empresas «se pelean por los mejores». Y en el caso de Fernando, amante además de los coches, él ha podido prosperar y lo que queda después de impuestos y deducciones sigue estando cerca de los 5.900 euros mensuales al cambio, un sueldo bastante alejado de lo que cobra cualquier joven de su edad en España.