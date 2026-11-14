Está en vigor desde el 15 de septiembre: se permite solicitar la ayuda de 450 euros para cambiar el lavavajillas, lavadora y frigorífico

Renovar electrodomésticos en casa, como un frigorífico, una lavadora o un lavavajillas puede convertirse en un gasto difícil de asumir cuando el aparato deja de funcionar. A ese desembolso se suma el consumo eléctrico de los equipos más antiguos, que suele ser mayor que el de los modelos. Sin embargo, para que podamos aliviar parte de ese coste, existe en activo un Plan Renove con ayudas que pueden alcanzar los 450 euros aunque no es algo que se aplique en toda España. Comunidades como por ejemplo Galicia, Madrid o la Valenciana tienen planes para renovar algunos electrodomésticos, pero en este caso nos centramos en esta ayuda que se ofrece en Canarias.

El programa comenzó el 15 de septiembre de 2026 y está dirigido a residentes de todas las islas. Las cuantías oscilan entre 70 y 450 euros, dependiendo del aparato que se sustituya, su eficiencia energética y la situación económica de la persona solicitante. Eso sí, el bono debe pedirse antes de realizar la compra y la campaña está prevista hasta el 15 de diciembre de 2026, siempre que continúen disponibles los fondos.

La ayuda de 450 euros para cambiar el lavavajillas, lavadora y frigorífico

El Plan Renove de Electrodomésticos de Canarias establece dos niveles de ayuda. Los consumidores pueden acceder a descuentos de hasta 250 euros, mientras que las personas que acrediten una situación de vulnerabilidad pueden recibir hasta 450 euros por aparato. La cantidad concreta dependerá del tipo de electrodoméstico y de la clasificación energética del modelo adquirido.

Para acceder a la cuantía reforzada, la vulnerabilidad debe acreditarse. El Gobierno de Canarias admite un certificado de vulnerabilidad, una factura que demuestre que el solicitante es beneficiario del bono social eléctrico o una resolución de concesión del Ingreso Mínimo Vital. En los dos últimos casos, la documentación presentada no puede tener una antigüedad superior a tres meses. El programa permite renovar hasta cinco electrodomésticos por persona durante su periodo. Están incluidos los frigoríficos combi, las lavadoras, los lavavajillas, las secadoras y las placas de inducción, siempre que los equipos elegidos figuren entre los admitidos por el plan.

Cómo pedir el bono antes de comprar el electrodoméstico

El orden de los trámites resulta importante. La persona interesada debe registrarse en la plataforma del Plan Renove y solicitar el bono antes de comprar el nuevo aparato. Una vez concedido, dispone de 15 días naturales para utilizarlo en alguno de los establecimientos adheridos. Si transcurre ese plazo sin que se complete la operación, el bono caduca y el importe reservado vuelve a quedar disponible.

El descuento no se cobra posteriormente ni se recibe mediante una transferencia. Se aplica en el momento de la compra, de forma que el consumidor paga únicamente la diferencia entre el precio del electrodoméstico y la cuantía concedida. La plataforma permite consultar los comercios participantes, los equipos admitidos y la disponibilidad presupuestaria. La compra también lleva aparejada una obligación y tiene que ver con el establecimiento ya que debe entregar el nuevo electrodoméstico y retirar el anterior para incorporarlo al circuito autorizado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los conocidos como RAEE.

El presupuesto del Plan Renove y hasta cuándo se puede pedir

El programa cuenta con una inversión pública de dos millones de euros, de los que 1,6 millones están destinados a los bonos. La dotación inicial se distribuyó con 800.000 euros para cada provincia y posteriormente se ha ido liberando mediante diferentes remesas conforme avanzaban las solicitudes y los canjes.

La acogida ha sido considerable. La medida busca también reforzar el comercio local en todo el archipiélago. Hasta el 15 de octubre se habían canjeado 4.547 bonos por un importe de 803.790 euros y constaban otros 1.577 pendientes de utilización. El 19 de octubre se activó una tercera remesa con el objetivo de seguir atendiendo solicitudes. En ese momento ya participaban más de 200 establecimientos. Aunque la campaña está prevista hasta el 15 de diciembre de 2026, la continuidad de las ayudas está condicionada a que exista presupuesto disponible. Por ello, quienes estén pensando en sustituir alguno de los electrodomésticos incluidos deben comprobar previamente en la plataforma si todavía pueden solicitar el bono correspondiente.

Cambiar un aparato también permite reducir el consumo

El Plan Renove no se limita a rebajar el precio de compra. La sustitución de electrodomésticos antiguos por modelos con mejores prestaciones energéticas pretende reducir el consumo eléctrico de los hogares. Según los datos difundidos por los gestores del programa en octubre, la renovación realizada hasta entonces permitía estimar un ahorro de 476,2 MWh anuales.

A ello se añade la retirada obligatoria del aparato sustituido. Los electrodomésticos deben entregarse a gestores autorizados para garantizar su tratamiento correcto y recuperar los materiales que puedan reincorporarse a nuevos procesos productivos. La ayuda, por tanto, está vinculada tanto a la compra como a la retirada del equipo anterior, así que quien quiera aprovecharla debe solicitar primero el bono, comprobar que el electrodoméstico elegido está incluido y realizar la compra dentro de los 15 días de vigencia.