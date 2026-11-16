Telefónica ha nombrado a Paloma Castellano nueva directora general de Wayra, el ‘corporate venture capital’ de la compañía y su plataforma de innovación abierta, en sustitución de Andrés Saborido.

Según ha informado la operadora, Castellano ejercía hasta ahora como directora de Inversión de Wayra y asume el liderazgo de la entidad tras una amplia trayectoria vinculada a su desarrollo y actividad inversora.

Esta nueva etapa profundizará en la alineación de Wayra con ‘Transform & Grow’, el plan estratégico de Telefónica, y reforzará su capacidad para anticiparse a las tendencias tecnológicas e identificar soluciones con potencial para el grupo.

La inversión directa tendrá un papel central para acceder a nuevas tecnologías, generar conocimiento y detectar cambios tempranos en el mercado, manteniendo el foco en la inteligencia artificial, la ciberseguridad o la conectividad.

Releva a Andrés Saborido

«Asumo esta nueva etapa con mucha ilusión y con el objetivo de reforzar la contribución de Wayra a las prioridades estratégicas de Telefónica dentro de su ambición de ser la mejor vía de acceso de los ciudadanos y las empresas a las tecnologías digitales», ha señalado Castellano.

La directiva también ha querido reconocer la labor de Andrés Saborido, miembro del equipo fundador de Wayra: «Quiero agradecer especialmente a Andrés su liderazgo, compromiso y dedicación durante todos estos años. Su papel ha sido fundamental en la construcción y evolución de Wayra y en lo que la compañía es hoy».

Ingeniera en Informática por la Universidad Complutense de Madrid y Executive MBA por el IE, Castellano inició su carrera en Microsoft, pasó por Terra y se incorporó a Telefónica antes de sumarse en 2011 al lanzamiento global de Wayra, donde dirigió su filial en España.

Desde su creación en 2011, Wayra invirtió más de 260 millones de euros en cerca de 1.200 ‘startups’ y cuenta con una cartera activa superior a las 520 compañías, de las cuales más de 215 colaboran con Telefónica.