La fiebre del whisky de autor llega a España: la fórmula para dar acceso exclusivo al destilado de colección

En la economía del lujo hay una regla no escrita: cuando la producción es limitada y el reconocimiento internacional aumenta, la distribución tradicional deja de tener sentido. En los mercados anglosajones y asiáticos, el whisky de tirada ultralimitada lleva años cotizando como un activo tangible de colección. Sin embargo, en España el sector ha seguido pegado, salvo contadas excepciones, a los grandes volúmenes de consumo masivo. Hasta ahora.

Este jueves 15 de octubre, Casa Ovalle (Madrid) acogió la puesta de largo de The Ovalle Reserve Whisky Society, un vehículo mercantil impulsado por el Máster Blender Juan Ovalle y el productor cinematográfico José Manuel Brandariz (Presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos en EE.UU.) que nace como la primera sociedad privada de whisky de autor constituida en nuestro país.

La iniciativa parte de Destilerías Ovalle 1888, firma ligada históricamente a Galicia, y busca ofrecer -bajo un modelo de club- sus partidas más exclusivas, garantizando la trazabilidad y la custodia de sus reservas antes de que lleguen al mercado convencional.

El detonante económico de este movimiento se produjo el pasado verano en Londres. En el International Spirits Challenge 2026, la destilería gallega logró tres medallas internacionales (Plata para Bateeiro, Plata para Ovalle Ruby y Bronce para Ovalle Gold). Con ese aval técnico sobre la mesa, la dirección de la empresa decidió ampliar la estrategia comercial: en lugar de embotellar para los canales habituales, optó por retener el líquido en origen y estructurar el acceso a las barricas bajo un régimen de membresía privada.

Una sociedad para amantes del whisky

En un entorno regulatorio cada vez más vigilante con los fondos alternativos de inversión en destilados, la compañía ha querido marcar distancias desde el primer minuto. No son ni pretenden ser una entidad o institución financiera sino una «sociedad privada de amantes y coleccionistas articulada para dar acceso directo y custodia certificada sobre partidas privadas de madera y líquido singular».

A diferencia de los modelos escoceses de «barricas en papel» orientados al trading financiero especulativo, el club mantendrá el 100% de la madera almacenada físicamente en sus cavas de Galicia. Los socios no compran un título bursátil, sino la propiedad directa sobre una fracción numerada de la producción, obteniendo derechos de asignación anual de botellas, revalorización del activo y acceso a las instalaciones de la firma en Madrid y Galicia.

El esquema se ha topado en un máximo de 399 títulos en propiedad, divididos en tres tramos:

Founder (Números 1 al 28): Asigna la propiedad sobre una de las 28 barricas de castaño gallego de 18 años (170 botellas/año), acompañadas por una línea de mecenazgo artístico donde el pintor José María Barreiro ha intervenido las botellas de la edición Bateeiro 28.

Platinum (Números 29 al 150): Asignación de barricas de malta con afamados remates en madera de Champagne (70 botellas al año).

Private (Números 151 al 399): Un paquete de 10 botellas anuales procedentes de barricas afines a vinos de alta gama como Godello, Mencía o Pinot Noir.

La palanca internacional y el I+D

Detrás de la arquitectura estratégica, la presencia de José Manuel Brandariz busca acelerar la proyección exterior de la sociedad, con presentaciones agendadas en Nueva York, Miami, Londres y Dubái, además de apoyarse en las comunidades hispanas de alto poder adquisitivo en México, Argentina y Uruguay.

En la parte industrial, el proyecto huye del modelo clásico de importación de malta para centrarse en un I+D 360° en Rías Baixas. La firma controla desde el cultivo propio de cereales ecológicos (centeno, mijo y maíz) hasta la puesta en marcha de una tonelería artesanal orientada al turismo de proximidad.

El movimiento más llamativo en el plano enológico llegará en 2027: una alianza técnica por afinidad territorial en El Bierzo con el renombrado enólogo Raúl Pérez. La colaboración utilizará barricas personales del elaborador berciano, previamente impregnadas en vino Mencía, para envejecer las ediciones limitadas destinadas a los miembros del club.

Dirección femenina para un mercado saturado de estereotipos

La estructura del proyecto introduce además un matiz operativo de calado: la gestión ejecutiva está íntegramente liderada por un equipo de mujeres profesionales con Patricia Sanz al frente como Global Head of Membership. En un sector donde el consumo femenino roza ya el 40% del mercado global, el objetivo del club impulsado por la dirección es alejarse de los perfiles de whisky excesivamente alcohólicos o maderizados que alejan a las nuevas generaciones de consumidores.

«Los whiskies tradicionales suelen ser muy duros y amaderados. Queremos abrir el abanico hacia la mujer y los perfiles millennials con matices más suaves, dulces o cítricos, sin descuidar las líneas más conservadoras para los puristas», reconoció Juan Ovalle durante la presentación.

El recorrido técnico de estas elaboraciones se puso a prueba en la cata posterior dirigida por Juan Ovalle junto a la divulgadora Cristina Rudilla (@anatomiadelvino), mostrando el impacto directo del envinado en Albariño, Ribera del Duero y castaño gallego en el destilado final. Con el libro de solicitudes abierto, la iniciativa medirá ahora si el comprador de alto patrimonio en España y en el mundo responde al gancho de convertir el whisky atlántico en una pieza de colección en propiedad.