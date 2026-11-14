La carrera mundial por la inteligencia artificial está dejando al descubierto una profunda desigualdad entre Estados Unidos y Europa. La inversión estadounidense en IA fue 17 veces superior a la de la Unión Europea entre 2013 y 2025, según los datos presentados esta semana por el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Una diferencia que coincide con las dificultades del tejido empresarial español para incorporar esta tecnología: el 66,4% de las compañías de diez o más empleados todavía no utilizaba inteligencia artificial en el primer trimestre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La distancia inversora plantea un desafío para la competitividad europea. Mientras Estados Unidos concentra una parte muy superior del capital destinado al desarrollo de inteligencia artificial, las empresas españolas afrontan obstáculos para incorporar estas herramientas a sus procesos productivos y obtener resultados económicos de su implantación.

En la presentación Europe in the New Geopolitical Landscape, el gobernador incluyó la inteligencia artificial entre los grandes factores que condicionan la posición económica de Europa en el nuevo escenario internacional.

La diferencia de inversión no significa que todas las empresas estadounidenses utilicen más IA que las europeas, pero sí refleja la desigual capacidad de financiación para desarrollar tecnología, impulsar nuevas compañías y ampliar proyectos. La cuestión adquiere especial importancia cuando la inteligencia artificial empieza a intervenir en decisiones empresariales, procesos industriales y organización del trabajo.

2 de cada 3 empresas no usan IA

Los últimos datos oficiales muestran que la implantación empresarial de la inteligencia artificial ha avanzado con rapidez, aunque continúa lejos de ser generalizada.

Según la encuesta del INE publicada el 22 de octubre de 2026, el 33,6% de las empresas españolas de diez o más empleados utilizaba tecnologías de IA durante el primer trimestre del año. El porcentaje había sido del 21,1% en la medición anterior, lo que supone un incremento de 12,5 puntos porcentuales.

El desfase resulta especialmente visible entre las empresas de menor tamaño. En las compañías con menos de diez empleados, la utilización de inteligencia artificial se situaba en el 21,4%, por debajo de la registrada en las organizaciones más grandes.

Esta diferencia importa en una economía como la española, caracterizada por el peso de las pequeñas empresas. La capacidad de contratar especialistas, invertir en programas informáticos y reorganizar procesos condiciona las posibilidades de aprovechar una tecnología cuyo impacto potencial va más allá de automatizar tareas administrativas.

El incremento de la adopción tampoco permite concluir que las compañías estén obteniendo mejoras equivalentes de productividad. Utilizar una herramienta de inteligencia artificial para redactar documentos o generar contenidos no implica necesariamente haber transformado la gestión, la producción o la toma de decisiones.

Según los resultados recogidos por EALDE Business School, el 88% de las organizaciones encuestadas utilizaba IA en al menos una función empresarial, diez puntos porcentuales más que el año anterior. Sin embargo, solo el 7% afirmaba haber escalado completamente esta tecnología en toda la organización.

Estas cifras ilustran una dificultad clara: la incorporación de aplicaciones de IA avanza más deprisa que su integración en los procesos y estrategias empresariales.

«La verdadera ventaja competitiva no estará en la tecnología por sí sola, sino en la capacidad de los líderes para integrarla en la estrategia, transformar sus organizaciones y generar resultados de negocio», explican los expertos.

También, un informe de McKinsey, HR Monitor 2026, permite observar esta diferencia con datos específicos de España. El estudio revela que el 32% de las empresas españolas encuestadas utiliza soluciones operativas de inteligencia artificial agéntica en Recursos Humanos, mientras otro 53% se encuentra en fase de exploración o desarrollo de proyectos piloto.

Sin embargo, solo el 10% de los responsables españoles de Recursos Humanos considera que esta tecnología ha transformado el conjunto de su función.

La comparación muestra que disponer de soluciones operativas no garantiza cambios profundos en la organización del trabajo. El informe se centra específicamente en Recursos Humanos y se basa, en España, en las respuestas de 130 profesionales de esa función y 501 empleados.

McKinsey calcula, además, que hasta el 30% de las horas trabajadas actualmente en Europa y Estados Unidos podría automatizarse para 2030 bajo un escenario de adopción moderada de inteligencia artificial. Se trata de una estimación sobre tareas y tiempo de trabajo, no de una previsión equivalente de destrucción de puestos de empleo.

El potencial económico de la tecnología dependerá, por tanto, de cómo las empresas adapten sus procesos y distribuyan las funciones entre trabajadores y sistemas automatizados.

El 44% carece de formación en IA

La preparación de las plantillas constituye otro obstáculo para trasladar la inversión tecnológica a resultados empresariales. Según HR Monitor 2026, el 44% de los trabajadores españoles encuestados afirma no haber recibido formación en inteligencia artificial generativa. Solo el 31% declara haber accedido a formación formal, mientras el 26% señala que únicamente ha participado en conversaciones informales sobre esta tecnología.

La comparación internacional también refleja diferencias. En China, el porcentaje de empleados que declara haber recibido formación formal en IA generativa alcanza el 49%, frente al 31% español.

Los datos de Escrivá, el INE y McKinsey describen dimensiones distintas de un mismo desafío económico: Europa dispone de una capacidad inversora en inteligencia artificial muy inferior a la estadounidense y una parte importante de las empresas españolas todavía no ha incorporado esta tecnología.

La advertencia del gobernador del Banco de España sitúa esta transformación en un contexto de competencia internacional. La inteligencia artificial no solo representa una oportunidad para automatizar procesos: también puede influir en la productividad, los costes y la capacidad de las empresas para desarrollar nuevos productos y servicios.

La cuestión para España es si el crecimiento de la adopción tecnológica se traducirá en mejoras económicas medibles. Mientras tanto, la diferencia de inversión con Estados Unidos y la falta de formación de una parte considerable de los trabajadores evidencian las dificultades que afronta Europa para competir en esta nueva etapa industrial.