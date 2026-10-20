El Ministerio de la Transformación Digital y para la Función Pública se reunirá este martes con los sindicatos para negociar la subida salarial de los funcionarios en plena precampaña. El pacto que alcanzaron los sindicatos en 2025 prevé que la nómina de los empleados públicos se incremente un 4,5% el año que viene, lo que representa la mayor subida para los funcionarios desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.

En 2025, los sindicatos más relevantes cerraron un marco de subidas para el trienio siguiente. El acuerdo alcanzado por CCOO, UGT y CSIF planteaba un incremento del 11% distribuido entre 2025 y 2028. La mayor subida correspondía a 2027, un año marcado por las elecciones, tanto por la convocatoria de los comicios municipales como por las generales, que finalmente se han adelantado al 29 de noviembre.

El Ejecutivo y las centrales acordaron una subida del 2,5% para 2025; un alza del 1,5% fijo para 2026, ampliable un 0,5% en función del IPC; una subida del 4,5% para 2027, y un incremento del 2% para 2028. Aunque el Gobierno no podía en 2025 prever un adelanto electoral, sí que tenía presente el calendario fijado por la ley para 2027.

CSIF ha reclamado que la subida del 4,5% sea aprobada por el Gobierno y la Diputación Permanente antes de las elecciones generales. La secretaria general de Servicios Públicos de UGT, Isabel Araque, ha asegurado que la convocatoria electoral «no comprometerá» la subida pactada por el Gobierno con las centrales.

Cualquier subida de la nómina de los funcionarios deberá ser aprobada por el Congreso de los Diputados. Tradicionalmente, los aumentos de los salarios de los empleados públicos se incorporaban a los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, la negativa del Ejecutivo a presentar cuentas actualizadas a lo largo de los últimos cuatro años ha llevado a aprobaciones «ad hoc» por parte del Legislativo.

Al haberse disuelto las Cortes Generales por la convocatoria electoral, la decisión recaerá previsiblemente en la Diputación Permanente, donde Sánchez no necesita los votos de Junts para que salga adelante. Araque ha tratado de mostrar tranquilidad al asegurar que el acuerdo marco «está cerrado, pactado en toda la amplitud de sus puntos, desde noviembre de 2025».

La inflación se come la subida

Aunque la subida de 2026 incluye una salvaguarda contra el incremento de los precios con efecto retroactivo del 0,5%, las previsiones apuntan a que el crecimiento de la inflación doblará al incremento de los salarios públicos. Según el Instituto Nacional de Estadística, el índice de precios de consumo (IPC) se incrementó un 4,9% en septiembre con respecto al mismo mes de 2025 y amenaza con comerse toda la subida.

Los precios llevan meses escalando en Europa debido al aumento del crudo y los combustibles, que están afectando con particular intensidad a nuestro país. España es el Estado miembro, de entre las grandes potencias europeas de la Unión, donde más aceleran los precios, según Eurostat.