Danone mantiene su ofensiva contra la patronal del yogur y amenaza con acudir a Competencia

Danone continúa su ofensiva en el conflicto del kéfir. La multinacional francesa ha remitido a la Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos (AEFY) un burofax, firmado por el despacho Uría Menéndez, en el que amenaza con llevar a la asociación ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) si no frena sus actuaciones. El documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, está fechado el 8 de octubre y llegó a la asamblea de la asociación, celebrada el martes 13 en Madrid, en plena guerra abierta entre el gigante lácteo y los fabricantes pequeños, medianos y artesanos.

Como adelantó este diario, buena parte del sector acusa a Danone de engañar al consumidor con Activia Kéfir. Los fabricantes se apoyan en análisis de dos laboratorios independientes que registran, en las muestras examinadas, recuentos de levaduras vivas muy por debajo de las 10.000 UFC/g que establece el Codex Alimentarius como referencia internacional para el kéfir. Es la misma referencia que Danone invoca para defender la autenticidad de su producto. (okdiario.com⁠, fao.org⁠)

Para los fabricantes que respaldan la posición mayoritaria de la AEFY, el requerimiento prolonga una presión que vienen denunciando desde hace tiempo, tanto dentro de los órganos de la asociación como fuera de ellos, a través de una comunicación comercial que cuestiona la autenticidad de buena parte de los kéfires del mercado.

Expediente disciplinario contra Danone

El burofax desvela que la Junta Directiva de la AEFY estudia la apertura de un expediente disciplinario contra Danone. La compañía sostiene en el escrito que esas actuaciones son una respuesta directa a su posición sobre el kéfir y acusa a la asociación de haber asumido un planteamiento que, a su juicio, no es objetivo ni compartido por todo el sector y que podría provocar su marginación en este mercado.

Los abogados de Danone advierten de que las actuaciones de la asociación podrían constituir una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Entre las conductas que reprochan figura la de presionar en relación con el tipo de publicidad que Danone decide promover.

La AEFY busca pacificar el conflicto

Frente a esa descripción, la posición defendida por la mayoría de los fabricantes es que la AEFY viene intentando pacificar las relaciones y encontrar una solución que permita la convivencia de las distintas elaboraciones. Por eso promueve un marco regulatorio inclusivo que dé cabida tanto al kéfir con levaduras como al kéfir sin levaduras.

Es una solución que la mayoría de los fabricantes respalda o está dispuesta a asumir para reconducir las diferencias, dar seguridad al conjunto del sector y ofrecer al consumidor información clara sobre las características de cada producto. La propuesta contempla también los productos de Danone.

Los fabricantes que defienden esta vía rechazan, por ello, que su finalidad sea marginar a la multinacional. Consideran que el burofax añade una presión desproporcionada e intimidatoria sobre una asociación que está tratando de acercar posiciones y establecer reglas comunes para todos los operadores.

Multas y responsabilidad personal

Danone exige a la AEFY que cese «de forma inmediata» en las conductas descritas y advierte de que, si no lo hace, podría poner los hechos en conocimiento de la CNMC. El escrito recuerda que las infracciones muy graves de la normativa de competencia pueden conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa infractora.

El requerimiento señala que la responsabilidad podría alcanzar a la asociación y, en su caso, a las empresas asociadas que hubieran participado en las conductas cuestionadas mediante decisiones adoptadas en sus órganos. También advierte de posibles responsabilidades de las personas que integran sus órganos directivos. La eventual responsabilidad personal de los directivos tiene un régimen distinto de la multa porcentual prevista para las empresas. (boe.es⁠)

Para los fabricantes, el mensaje es claro. «Es un intento de intimidar a empresas familiares y a sus gestores con multas que podrían hundirlas. No se discute el kéfir: se nos amenaza por pedir que lo que se anuncia esté en el producto», denuncia un fabricante artesano que prefiere mantener el anonimato.

La tensión llega a la última asamblea

Según fuentes presentes en la asamblea del 13 de octubre, la posición de Danone, representada en la AEFY por Antoni Bandrés, director de Compras y Lácteos B2B de Danone Iberia, se centró en dilatar las votaciones que permitirían a la asociación actuar jurídicamente frente a la comunicación de Activia Kéfir.

«Danone no ha rebatido ni un solo dato de los análisis. Su respuesta ha sido mandar a sus abogados para que nadie se atreva a votar», advierte otra fuente del sector.

El choque sitúa a la patronal ante la dificultad de mantener una vía de acuerdo mientras uno de sus principales asociados advierte de posibles actuaciones ante Competencia. La mayoría de los fabricantes defiende que reconocer ambas modalidades permitiría encauzar el conflicto. Para los pequeños, medianos y artesanos, preservar la confianza del consumidor exige que la comunicación sobre el kéfir responda a las características reales de lo que se vende.