La multinacional alemana Rheinmetall acelera su ofensiva industrial en España para ganar terreno en el negocio de Defensa y competir con compañías como Indra. El fabricante de armamento aprobó la absorción de una parte del negocio de Pierburg a través de Rheinmetall Electronics Spain, una operación con la que reorganiza sus capacidades industriales y refuerza su presencia en el mercado español de tecnología militar.

El movimiento queda reflejado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) del pasado 13 de noviembre, que recoge la aprobación de una escisión parcial de Pierburg en favor de Rheinmetall Electronics Spain. La operación supone el traspaso de una unidad económica autónoma y se produce en plena transformación de la multinacional alemana, que abandona progresivamente sus actividades civiles para concentrar sus inversiones en Defensa.

El acuerdo fue aprobado el 20 de octubre de 2026 por el accionista único de Pierburg y el socio único de Rheinmetall Electronics Spain. La operación contempla la transmisión en bloque de una parte del patrimonio de Pierburg, por sucesión universal, a la sociedad beneficiaria. La firma oficial la realizaron Dirk Dulisch, presidente del Consejo de Administración de Pierburg, y José Eulogio Pérez Aldalur, presidente de Rheinmetall Electronics Spain. Tratan de reconvertir en capacidad militar y desarrollo defensivo una compañía enmarcada, hasta ahora, en el plano puramente industrial.

Rheinmetall y su capacidad militar

La reorganización forma parte de una estrategia más amplia del grupo alemán para concentrar sus recursos en los mercados militares europeos. En junio, Rheinmetall anunció la venta de su división civil Power Systems al grupo inversor AEQUITA por 350 millones de euros, una operación que excluía expresamente la fábrica española de Pierburg en Abadiño (Vizcaya).

La decisión resulta especialmente significativa porque Rheinmetall conserva la planta española, su plantilla y sus activos materiales para transformarla progresivamente en un centro de producción militar.

La propia compañía explica que la instalación funcionará durante un periodo transitorio como una fábrica híbrida, combinando productos civiles y militares hasta completar su conversión a la fabricación para Defensa.

De esta manera, el fabricante alemán evita desprenderse de una parte de sus capacidades industriales en España y las incorpora a su estrategia de crecimiento militar. La operación le permite aprovechar instalaciones y conocimientos industriales existentes, en lugar de desarrollar desde cero toda la infraestructura necesaria para sus nuevos proyectos.

El movimiento también coincide con la reorganización internacional de sus actividades electrónicas. Desde el 1 de enero de 2026, Rheinmetall divide su antigua unidad Electronic Solutions en dos áreas diferenciadas: Air Defence y Digital Systems.

La primera concentra las capacidades de Defensa antiaérea, mientras que la segunda desarrolla soluciones de digitalización militar, conectividad de plataformas y soldados, y protección en el ciberespacio.

La ofensiva alemana y el mercado de Indra

La incorporación de activos de Pierburg a Rheinmetall Electronics Spain adquiere una dimensión estratégica por el crecimiento previsto de la inversión española en Defensa y la importancia que están ganando los sistemas electrónicos dentro de los programas militares.

Indra ocupa una posición destacada en ese mercado gracias a sus capacidades de radares, sistemas de mando y control, sensores y electrónica aplicada a plataformas militares. La expansión de Rheinmetall en actividades tecnológicas abre un nuevo frente competitivo en algunas de estas áreas.

La compañía alemana cuenta con una amplia experiencia en vehículos blindados, armamento y sistemas militares, pero su reorganización evidencia que pretende reforzar también las tecnologías digitales y electrónicas, que cada vez tienen mayor peso en los contratos europeos.

En este contexto, la operación española permite a Rheinmetall ampliar su base industrial en un momento en el que los grandes contratistas buscan ganar tamaño, capacidades tecnológicas y presencia territorial para acceder a nuevos programas especiales de modernización.

La escisión de Pierburg no acredita por sí sola que Rheinmetall Electronics Spain vaya a concurrir a una adjudicación concreta frente a Indra. Sin embargo, sí confirma un movimiento empresarial que encaja con el objetivo declarado de la multinacional alemana de abandonar progresivamente el automóvil y concentrarse en el negocio militar.