Las empresas españolas deberán asumir nuevos requisitos en su factura electrónica a partir del 6 de octubre de 2027. Las entidades y profesionales que superen los ocho millones de euros de volumen de operaciones deberán comunicar los pagos efectivos de sus facturas en un plazo máximo de cuatro días, sin contar sábados, domingos ni festivos nacionales.

El resto de negocios tendrán que adaptarse a esta obligación un año después. Esta medida se encuentra recogida en la Ley Crea y Crece y busca impulsar la digitalización empresarial y combatir la morosidad.

Además, su aplicación no dependerá sólo de incorporar nuevas herramientas tecnológicas, sino también de revisar los procedimientos internos de facturación, validación y gestión de pagos.

La multinacional especializada en transformación digital Stratesys advierte que uno de los principales retos es mejorar la coordinación entre los departamentos de compras, administración y tesorería para evitar errores e incumplimientos.

Los cinco aspectos fundamentales antes de que entre en vigor

La compañía identifica los cinco aspectos siguientes que las organizaciones deben conocer antes de la entrada en vigor de la normativa:

Establecer quién será responsable de validar o rechazar las facturas cuando existan discrepancias, como las entregas incompletas o diferencias entre pedidos y documentos.

cuando existan discrepancias, como las entregas incompletas o diferencias entre pedidos y documentos. Comprobar que los pagos se han ejecutado realmente , ya que una transferencia puede aparecer como realizada y ser devuelta posteriormente por la entidad bancaria.

, ya que una transferencia puede aparecer como realizada y ser devuelta posteriormente por la entidad bancaria. Reforzar la comunicación entre departamentos.

Verificar que los sistemas tecnológicos permiten intercambiar facturas electrónicas estructuradas y conectarse con la solución pública de la Agencia Tributaria.

estructuradas y conectarse con la solución pública de la Agencia Tributaria. Las empresas tendrán que prepararse para convivir temporalmente con proveedores que utilicen distintos canales de facturación.

Las recomendaciones

Desde Stratesys insisten en que disponer de una plataforma tecnológica no garantiza una adaptación correcta por sí sola y recomiendan realizar pruebas completas con facturas reales para detectar fallos en la validación, conciliación bancaria y comunicación interna.

«La factura electrónica no se juega en el momento del envío, sino semanas después: en el albarán que no cuadra, en la transferencia que vuelve, en el buzón de quien está de baja», señala Rafael San Román, socio director de Stratesys.

Así que la anticipación y el reparto nítido de responsabilidades es clave para afrontar el cambio y aprovecharlo como una oportunidad para mejorar la eficiencia y la transparencia financiera de las empresas de nuestro país.