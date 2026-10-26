Los pescaderos expertos coinciden: para comprar pescado el mejor día «es el miércoles, que es cuando está más fresco»

Aquellas personas que suelen comprar pescado todas las semanas, saben que el lunes no es el mejor día para ello. Es algo comprensible ya que después del fin de semana, las pescaderías abren sin haber recibido todavía género fresco y posiblemente sólo les quede lo que sobró de las ventas del sábado. Sin embargo, lo del pescado fresco no es algo tan sencillo como parece o no es realmente, cómo se cree popularmente. Y para explicar bien de dónde viene el pescado, y cuándo está más fresco, un pescadero ha querido dar todas las claves.

José Antonio Oñate conoce bien el recorrido que sigue el pescado hasta llegar a las pescaderías. Está al frente de la pescadería Oñate, del Mercado de la Paz, en Madrid, y ha contado en un vídeo publicado por el propio mercado cómo se organiza la llegada de pescado a Mercamadrid. Su explicación rompe con una costumbre bastante arraigada y es que los lunes también se vende pescado fresco. Lo que cambia es su procedencia. Para quienes prefieren comprar capturas nacionales, en cambio, recomienda esperar hasta el miércoles, cuando ya han llegado las partidas que salen de los puertos españoles al comenzar la semana.

Por qué el miércoles es un buen día para comprar pescado

La respuesta tiene más que ver con los horarios de los barcos y de los transportistas que con una cualidad especial del miércoles. Oñate explica que muchos pescadores españoles descansan durante el fin de semana y vuelven a faenar el lunes de madrugada. Después regresan a puerto con las capturas, que deben descargarse, prepararse y enviarse a los centros mayoristas. Ese proceso lleva unas horas, especialmente cuando el destino se encuentra lejos de la costa. En una ciudad como Madrid, los tiempos de transporte terminan marcando cuándo puede encontrarse ese pescado en los puestos.

Según el pescadero, los camiones recogen el género en los puertos y emprenden el viaje hacia Mercamadrid. La mercancía nacional llega, según explica, a partir de las once o las doce de la noche del martes. Así se entiende que señale el miércoles como la jornada más reomendable para comprarla. El producto ya ha pasado por el mercado mayorista y puede ponerse a la venta en tiendas. No quiere decir que todos los pescados españoles lleguen siempre a esa hora, pero sí ayuda a entender por qué unos días hay más género nacional recién recibido que otros.

Qué pescado se puede comprar los lunes

El lunes no desaparece el pescado fresco de los mercados, aunque siga circulando esa idea. Oñate lo deja claro cuando habla de la actividad de Mercamadrid y recuerda que a principios de semana llegan mercancías procedentes del extranjero. Entre los orígenes que menciona figuran Noruega, Dinamarca, Escocia y Chile. Son productos que siguen rutas de distribución diferentes a las de muchas capturas españolas, de modo que pueden estar disponibles mientras los barcos nacionales retoman su actividad después del descanso semanal.

Buena parte de ese pescado extranjero viaja en avión, según cuenta Oñate, aunque también menciona envíos realizados en tren. De esta manera, una pescadería puede renovar sus existencias el lunes sin depender exclusivamente de lo capturado en los puertos españoles. La confusión aparece cuando se da por hecho que pescado fresco significa necesariamente pescado nacional, o cuando se piensa que cualquier pieza expuesta el primer día de la semana tiene que llevar allí desde el viernes o desde el sábado, aunque no es así y más si no conocemos bien el origen y la fecha de entrada del género.

El origen importa más que mirar el calendario

La explicación del pescadero sirve para Madrid, donde el pescado debe recorrer cierta distancia antes de llegar al comprador. Pero en las localidades que cuentan con puerto pesquero los tiempos pueden ser muy diferentes. Una captura desembarcada cerca del lugar de venta puede llegar a la pescadería mucho antes, dependiendo de la actividad de la flota y de los horarios de la lonja. Por eso, tomar el miércoles como una regla válida para toda España llevaría a conclusiones equivocadas. Incluso dentro de una misma ciudad, cada establecimiento puede tener sus propios proveedores y días de reparto.

Tampoco basta con comprar un miércoles para asegurar que una pieza está en buenas condiciones. Conviene fijarse en su aspecto, comprobar que se conserva a la temperatura adecuada y preguntar cuándo se ha recibido. En el pescado entero, unos ojos claros, la carne firme y un olor agradable pueden orientar al comprador, aunque las características cambian según la especie. Por ello, preguntar directamente al pescadero sigue siendo lo mejro de todo, especialmente si lo que se busca es una captura concreta o se quiere preparar el producto ese mismo día. La recomendación de Oñate no consiste en evitar el lunes, sino en conocer mejor qué llega a los mercados cada jornada.