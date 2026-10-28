Colas kilométricas en Lidl por el robot limpiacristales Silvercrest que va a dejar tus ventanas como nuevas y sin mover un dedo

Entre las muchas tareas domésticas que hay, existen algunas que por mucho que las hagamos, nunca terminan de quedar como nos gustaría. Y una de ellas es limpiar las ventanas. Podemos pasarnos un buen rato con la bayeta y el limpiacristales para descubrir, en cuanto entra el sol, que todavía quedan marcas en el vidrio. Y si hablamos de grandes ventanales o de esas ventanas que apenas podemos alcanzar desde dentro, la cosa se complica todavía más. No es extraño, por tanto, que los aparatos que prometen facilitarnos este trabajo despierten cada vez más interés.

Y uno de los que más está dando que hablar lo encontramos en Lidl. Se trata del robot limpiacristales Silvercrest SFSR 72 A1, que tiene un precio de 89,99 euros, y a diferencia de los limpiacristales eléctricos que debemos manejar nosotros mismos, este aparato se desplaza por la ventana de forma autónoma. Es decir, que sólo hay que colocarlo correctamente, conectarlo a la corriente y seleccionar el programa de limpieza. El resto del trabajo lo hace el propio robot, aunque eso no significa que podamos olvidarnos completamente de supervisarlo.

Colas kilométricas en Lidl por el robot limpiacristales Silvercrest que va a dejar tus ventanas como nuevas

Lo interesante de este modelo de robot limpiacristales de Silvercrest es que está pensado para limpiar los cristales sin que tengamos que recorrer toda su superficie con el brazo. El aparato se mantiene sujeto al vidrio mediante un sistema de succión y va desplazándose mientras sus paños de microfibra retiran la suciedad. Una función que puede venir especialmente bien en viviendas con puertas de terraza acristaladas, ventanales grandes o varias ventanas que limpiar. Y para facilitar el trabajo incorpora un sistema de doble pulverización que permite aplicar el líquido limpiador durante el recorrido. De esta manera, los paños no trabajan únicamente sobre el cristal seco, sino que pueden aprovechar la humedad para retirar mejor las manchas.

No obstante, el resultado dependerá también del estado de las ventanas, ya que si llevan mucho tiempo sin limpiarse o presentan restos de suciedad muy adheridos, probablemente tendremos que darles algún repaso adicional. Y luego hay otro aspecto que merece la pena mencionar, y es que no todas las ventanas necesitan la misma limpieza, por lo que este robot permite escoger entre tres programas diferentes. Para el mantenimiento habitual podemos utilizar el recorrido en zigzag, mientras que el modo de limpieza profunda está pensado para realizar una pasada más exhaustiva. Si lo que queremos es insistir en una parte concreta del cristal, también dispone de un programa puntual.

Además, el robot reconoce automáticamente los bordes y las esquinas de las ventanas, de modo que puede modificar su recorrido al llegar a los límites del vidrio. Y si queremos dirigirlo hacia algún punto determinado, podemos hacerlo con el mando a distancia que viene incluido. Esto último resulta bastante cómodo cuando el cristal es grande y no queremos tener que acercarnos continuamente al aparato para cambiar su dirección.

¿Se puede utilizar en las ventanas exteriores sin peligro de que se caiga?

Este tipo de dispositivos siempre nos hace pensar en la seguridad ya que si lo vamos a dejar también en la parte exterior de la ventana, se corre el riesgo que se caiga y dependiendo del piso en el que estemos, puede caer a una altura de varios metros. Sin embargo, para evitar esto precisamente, el robot tiene un un cable de seguridad de aproximadamente cinco metros que debe quedar bien sujeto antes de ponerlo en marcha. Además, tiene una batería de emergencia que permite mantenerlo adherido al cristal durante un máximo de 30 minutos en el caso de que haya un corte de electricidad. Es una medida importante, aunque no sustituye la necesidad de utilizar correctamente el cable de seguridad.

Conviene aclarar, además, que este robot de Lidl no funciona de manera inalámbrica. Necesita estar conectado a la corriente mientras limpia, ya que la batería únicamente interviene cuando falla el suministro eléctrico. Para facilitar su uso dispone de un cable de alimentación de seis metros, suficiente para alcanzar muchas ventanas sin tener que colocar el enchufe justo al lado.

El precio del robot limpiacristales Silvercrest y todo lo que viene incluido

El precio de este robot limpiacristales de Lidl es de 89,99 euros, una cantidad que conviene valorar teniendo en cuenta el uso que vayamos a darle. Si vivimos en un piso con pocas ventanas pequeñas, posiblemente no nos resulte tan necesario. En cambio, en una vivienda con grandes superficies acristaladas puede ayudarnos a reducir considerablemente el trabajo de mantenimiento.

El aparato incluye doce paños de microfibra, de los cuales cuatro son gruesos y ocho finos. También encontramos el mando a distancia con sus pilas, los accesorios de alimentación, el cable de seguridad y una botella para el producto limpiador. Tener varios paños de recambio es práctico, especialmente si queremos limpiar distintas ventanas sin utilizar uno que ya haya acumulado demasiada suciedad.

Por sus dimensiones, de 29,5 por 14,5 por 7,5 centímetros, tampoco parece complicado encontrarle sitio en un armario. Eso sí, hay que tener claro qué podemos esperar de él y es que va a dejar los cristales como nuevos, pero seguiremos teniendo que ocuparnos de los marcos, las persianas y los rincones donde el aparato no llegue. Aun así, para quienes tienen muchas ventanas en casa, o esté cansado de pasar la bayeta por los cristales, es din duda una compra interesante.