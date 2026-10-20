La CNMC da un varapalo a Renfe y le obliga a conceder pleno acceso a sus talleres a Ouigo

Renfe vulneró la normativa vigente al reducir la capacidad concedida a la operadora francesa Ouigo para hacer reparaciones en sus talleres. Así lo ha confirmado hoy la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia) con la publicación de un fallo que pone fin al contencioso entre ambas compañías y, además, obliga a la española a enmendarse y volver a aceptar coches de la competencia en sus instalaciones.

El foco del conflicto estaba en una decisión de Renfe Mantenimiento, que el año pasado redujo unilateralmente la capacidad que previamente había adjudicado a Ouigo para el mantenimiento de sus trenes en los talleres de Cerro Negro/Santa Catalina, Can Tunis y Fuencarral.

El argumento esgrimido entonces por la empresa dependiente del Ministerio de Transportes era que algunas de las operaciones previstas por Ouigo debían calificarse como de mantenimiento pesado y no podían realizarse en talleres de mantenimiento ligero, extremo que el organismo que preside Juan José Ganuza ve de otro modo.

Para Competencia, las operaciones controvertidas, que son «el desmontaje y montaje de componentes cuya reparación se efectúa fuera de los talleres» -recuerda en el comunicado- constituyen «servicios básicos de mantenimiento» y, por tanto, «todas las empresas ferroviarias tienen derecho a realizarlas en los talleres existentes».

Así las cosas, Renfe habría vulnerado la Ley del Sector Ferroviario al expulsar a la firma francesa de sus talleres. Y lo hizo, además, pese a que previamente Renfe Mantenimiento había adjudicado capacidad a Renfe Viajeros para hacer intervenciones que eran «técnicamente equivalentes» a las que pretendía realizar Ouigo, con lo que el trato dispensado a este operador y la expulsión del mismo serían «contrarios a la normativa vigente», asegura la CNMC.

Como ya se ha avanzado, la consecuencia para Renfe es que tendrá que aceptar de nuevo los coches de Ouigo en sus talleres y hacerlo en las condiciones que se pactaron cuando se firmó el acuerdo de adjudicación de capacidad.

Tras este varapalo, el comunicado publicado por el organismo regulador termina con un comentario que puede leerse como una advertencia ante la supuesta falta de espacio en los talleres, pues la resolución destaca «la importancia de que Renfe Mantenimiento disponga de información detallada sobre las necesidades de mantenimiento de los operadores para gestionar la capacidad de los talleres y priorizar las operaciones más frecuentes y esenciales para la prestación diaria de los servicios ferroviarios». Asimismo, también requiere a Ouigo que facilite esa información en el marco de su acuerdo de adjudicación de capacidad.