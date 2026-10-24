Aznar, tajante sobre la crisis de la vivienda en España: «Cuando yo era más joven, la vivienda era una expectativa, ahora es un derecho»

La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los españoles: el 54% la incluye entre sus dos mayores problemas, frente al 42% del año anterior. Así lo recoge el III Barómetro de Vivienda y Dignidad, presentado este jueves por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) y GAD3 en la Asociación de la Prensa de Madrid.

En este contexto, el ex presidente del Gobierno José María Aznar tiene una propuesta para abordar las dificultades de acceso a la vivienda. En una entrevista concedida en 2025, defendió que se trata «esencialmente de una cuestión de oferta». Bajo su punto de vista, «si no se construye, no se puede ni abaratar ni encarecer ni nada. Es que no hay oferta».

«Poner un tope a los alquileres no funciona»

«Es esencialmente una cuestión de oferta. Si no se construye, no se puede ni abaratar ni encarecer ni nada. Es que no hay oferta. España no tiene un problema de espacio, lo que tiene es un problema de liberalización de políticas. Ofrezca usted espacio y ofrezca usted construcción de viviendas. Todas las políticas que consisten en intentar perturbar el funcionamiento de la economía libre han fracasado. Poner un tope a los alquileres no funciona. ¿Por qué? Porque la gente deja de alquilar. Y segundo, usted tiene que hacer una política que empiece por el principio: el derecho de propiedad es la base de la economía libre y de la democracia liberal y, por lo tanto, usted no puede tener legislaciones que facilitan okupar o asaltar una propiedad. Por lo tanto, esas legislaciones se tienen que acabar porque esas legislaciones va en contra de lo que un arrendador desea.

Y después de todo, es la competencia esencialmente lo que determina que los precios caigan. Pero si no tienes oferta y además pones topes a los alquileres y además una legislación que provoca okupas, ¿de dónde quieres sacar los alquileres baratos? Y los jóvenes tienen toda la razón para quejarse de esa situación. Dicho eso, cuando yo era joven la vivienda era una expectativa, pero ahora se ha convertido en un derecho. Pues si se ha convertido en un derecho habrá que garantizar las posibilidades de que ese derecho se ejerza.

Por tanto, debe ser una política inteligente de liberalización y de competencia la que tiene que hacer que los precios de las casas y de las viviendas sean más asequibles para los jóvenes. Ahora bien, lo otro, eso de decir que vamos a poner topes a los alquileres, vamos a incomodar la vida de los arrendatarios y vamos a prohibir a los inversores extracomunitarios comprar viviendas en España… pues a mí me parece una legislación disparatada», comentó el expresidente del Gobierno, José María Aznar, en una entrevista de 2025 para The Objective.

Precisamente, la escasez de viviendas disponibles continúa siendo uno de los grandes desafíos del mercado inmobiliario. Según los datos publicados por Idealista correspondientes al tercer trimestre de 2026, la oferta de alquiler residencial permanente ha descendido un 10% interanual, mientras que los contratos de temporada adquieren cada vez más protagonismo.

‘Alquiler exprés’

Según Idealista, San Sebastián, Barcelona y Gerona encabezan la clasificación de ciudades con mayor proporción de «alquileres exprés». En la capital guipuzcoana, el 40% de las viviendas anunciadas en la plataforma se alquiló en menos de 24 horas, seguida de Barcelona, con un 39%, y Gerona, con un 33%. Después aparecen Tarragona, Huesca y Palencia, con un 30% en los tres municipios. Guadalajara registra un 29%, mientras que Palma alcanza el 26%. Por su parte, Vitoria se sitúa en el 24% y Bilbao, en el 23%. Santa Cruz de Tenerife presenta un 22%, y A Coruña, Pamplona y Logroño cierran esta relación con un 21% cada una.

La clasificación provincial de los «alquileres exprés» presenta cifras similares a las registradas en las capitales. Barcelona ocupa la primera posición, con un 34%, seguida de Guipúzcoa y Guadalajara, ambas con un 31%. A continuación, aparecen Tarragona, con un 26%, y Huesca, con un 25%. También superan el umbral del 20% las provincias de Álava, Vizcaya y Zamora, que alcanzan un 24% cada una, así como Navarra y Baleares, con un 23%. Lleida, La Rioja y Palencia registran un 22%, mientras que Huelva se sitúa en el 21%. Por último, Soria, Girona y Zaragoza se encuentran justo en el límite del 20%.

Decreto ‘Maricarmen’ 2026

El sector inmobiliario alerta de una posible retirada de viviendas por la inseguridad jurídica tras aprobación de los decretos de vivienda el 7 de octubre. María Matos, directora de estudios de Fotocasa, advierte de que la caída del 5,9% en la oferta de alquiler de larga duración es especialmente relevante, ya que las variaciones habituales del mercado no suelen superar el 1,5%.

«Cuando se legisla sin contar con una de las partes esenciales del mercado, los propietarios, y se introducen restricciones y obligaciones que reducen su capacidad de decisión, se corre el riesgo de provocar el efecto contrario al que se busca», explica. Asimismo, alerta de que el 24% de los propietarios encuestados por Fotocasa tiene previsto retirar su vivienda del mercado del alquiler y ponerla a la venta cuando finalice el contrato.