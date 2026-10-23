American Express se anotó un beneficio neto atribuido de 3.649 millones de dólares (3.251 millones de euros) en el tercer trimestre de 2026, un 27,3% más que un año antes, según ha informado la compañía de tarjetas de crédito y soluciones de pago, que suprimirá alrededor del 5% de su plantilla a nivel global en el marco de una reestructuración para acelerar la innovación y ganar eficiencia mediante la implementación de nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial (IA).

La compañía prevé eliminar aproximadamente 3.500 puestos de trabajo en todo el mundo. La decisión se produce pese al fuerte crecimiento de sus ganancias y se enmarca en una estrategia para hacer que la organización sea más ágil y eficiente, así como para liberar recursos que permitan reforzar sus inversiones en tecnología y otras prioridades comerciales.

El presidente y consejero delegado de American Express, Steve Squeri, ha subrayado que el sólido desempeño comercial de la empresa ha permitido incrementar las inversiones en marketing y tecnología.

«Decidimos utilizar parte de estas ganancias para invertir en hacer que la organización sea más eficiente y esté mejor preparada para el futuro», ha indicado Squeri, añadiendo que, como resultado, American Express registró un cargo por reestructuración de 336 millones de dólares (299 millones de euros) durante el trimestre, «lo que se espera que resulte en la eliminación de nuestros puestos a nivel global».

«Tenemos un buen impulso, pero para acelerar la innovación y tener éxito en los próximos años necesitábamos convertirnos en una organización más ágil y eficiente», ha defendido el ejecutivo, para quien la medida ayudará a operar y ejecutar con mayor eficacia al tiempo que brinda mayor capacidad para invertir en las prioridades comerciales de American Express.

En este sentido, el consejero delegado ha destacado la contribución de la IA para aumentar la productividad, automatizar procesos y, en general, mejorar la eficiencia, aunque ha apuntado que «aún estamos en las primeras etapas» y que el volumen de transacciones con agentes de IA es todavía pequeño.

Más IA, pero menos plantilla

El anuncio de American Express se produce en un momento de ajustes de plantilla en grandes entidades financieras internacionales, varias de las cuales están combinando la reducción de costes con inversiones en tecnología y herramientas de inteligencia artificial.

El caso más reciente es el de Barclays, que anunció este jueves su intención de recortar unos 5.000 puestos de trabajo, alrededor del 5% de su plantilla, después de elevar un 17% su beneficio neto atribuido en los nueve primeros meses del año, hasta 5.837 millones de libras (6.959 millones de euros).

El banco británico ha vinculado la reducción de empleo a una estrategia de recorte estructural de costes y al aprovechamiento de las inversiones tecnológicas, incluida la IA, para optimizar procesos y reducir las necesidades de determinados perfiles profesionales.

En España, Banco Santander comunicó en septiembre a los sindicatos su intención de acometer un expediente de regulación de empleo (ERE) en sus filiales tecnológicas Santander Digital Services y Gravity.