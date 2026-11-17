El funcionario de la Seguridad Social, Alfonso Muñoz Cuenca, ha avisado a los trabajadores españoles de un cambio que llega en su nómina a partir del 1 de enero de 2027 y tiene que ver con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. El MEI es una cotización extra que va de las hojas salariales de los empleados españoles directa a la maltrecha hucha de las pensiones. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cambios que llegan en la nómina de los trabajadores españoles a partir de 2027.

Este 2027 vienen muchos cambios con las pensiones y uno importante tiene que ver con el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años. Por primera vez en la historia, a partir del 1 de enero se rebasa el límite de los 66 años para los que no puedan acreditar una cotización mínima durante su vida laboral de 38 años y seis meses. Los que sí que alcancen este requisito se podrán jubilar a los 65 años con el 100% de la pensión. Así lo reza la Ley 27/2011 publicada en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Además de la subida de las pensiones prevista conforme a la variación anual del IPC, el año 2027 también llega con otro incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional que se ‘llevará’ un porcentaje mayor de la nómina de los trabajadores españoles y que irá directo hacia la hucha de las pensiones. «En 2027 todos los trabajadores verán un pequeño incremento de esta cotización en su nómina», ha avisado Alfonso Muñoz Cuenca, un funcionario de Seguridad Social, que se ha convertido en el influencer de las pensiones.

El MEI en la nómina en 2027

El MEI fue introducido el pasado año 2023 en el Real Decreto-ley 2/2023 con el objetivo de «llenar el Fondo de Reserva con la aportación finalista de los trabajadores de todas las edades» y «afrontar con mayor fortaleza los años en los que se jubilará la generación del baby boom, que tanto ha aportado a este país». Así que esta es otra medida que va destinada a sostener el sistema de pensiones tal y como lo conocemos ante la llegada de millones de baby boomers al acceso a la jubilación.

Así que en 2026 el MEI ya se ha incrementado hasta el 0,9%, que del 0,75% se hace cargo la empresa y el 0,15% restante se descuenta de la nómina de un trabajador. En el caso de los trabajadores autónomos, serán los trabajadores por cuenta propia los que tendrán que sufragar de forma completa esta cotización que saltará de su nómina rumbo a la maltrecha hucha de las pensiones. En el caso de un trabajador de una empresa que cobre 30.000 euros brutos al año con una base de 2.500 euros, la empresa asumirá 18,75 euros mensuales y la cantidad que se descontará de la nómina del trabajador es de 3,75 euros. Esto se incrementará en los próximos meses con los cambios que llegan en el próximo 2027.

A partir del 1 de enero, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional se incrementará hasta el 1%, correspondiendo el 0,83% a la empresa y el 0,17% al trabajador. El MEI seguirá aumentando durante los próximos años hasta el próximo 2030, en el que se mantendrá hasta 2050 en un 1,2%. Así es la tabla del MEI para los próximos años: