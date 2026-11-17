El Gobierno alemán propondrá a su compatriota Markus Brunnermeier como candidato a reemplazar a Philip Lane como economista jefe del Banco Central Europeo (BCE) cuando el mandato del irlandés expire el próximo 31 de mayo, lo que allana el camino para que el español Pablo Hernández de Cos pueda ganar la carrera por la presidencia del BCE a su contrincante, el holandés Klaas Knoot, y pueda relevar a Christine Lagarde al frente de la institución. Sería la primera vez que un español preside el BCE.

Berlín está a punto de nombrar a Markus Brunnermeier para formar parte del Consejo Ejecutivo del BCE, lo que sellaría el acuerdo franco-alemán sobre la profunda renovación del directorio de la institución, según informan Financial Times y Bloomberg.

En este sentido, el ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, propondrá al profesor de Princeton para reemplazar a Philip Lane, según informó un funcionario del Ministerio de Finanzas al diario británico, por lo que la candidatura de Brunnermeier se presentará al Gabinete en la reunión semanal del miércoles.

«Brunnermeier es un economista excepcional que actualmente imparte clases en Princeton, lo que lo convierte en una opción extraordinariamente cualificada», ha afirmado esta fuente.

La decisión pone fin al bloqueo político entre el canciller conservador Friedrich Merz, quien había propuesto a Brunnermeier para el cargo, y su ministro de Finanzas socialdemócrata, que deseaba que una mujer fuera la candidata de Alemania.

La nominación del candidato germano consolidará el acuerdo alcanzado la semana pasada en Dublín entre Merz y el presidente francés, Emmanuel Macron, por el cual el español Pablo Hernández de Cos se convertiría en presidente del BCE, mientras que Alemania se aseguraría el cargo de economista jefe de la entidad y Francia podría conformarse con asumir el puesto del ejecutivo del BCE responsable de las operaciones de mercado, que actualmente ocupa la alemana Isabel Schnabel, que dejará el BCE en enero.

A este respecto, Laurence Boone, ex economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y actual directora de banca corporativa y de inversión del Santander para Francia, sería la candidata francesa para ese puesto.