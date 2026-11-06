El Gobierno oficializa la candidatura de Hernández de Cos a la Presidencia del BCE que también apoya Feijóo

El Gobierno de España ha presentado formalmente la candidatura de Pablo Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI) y exgobernador del Banco de España, para sustituir a Christine Lagarde en la Presidencia del Banco Central Europeo (BCE). El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha mostrado su apoyo a Hernández de Cos.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha remitido este viernes la nominación al presidente del Eurogrupo, el griego Kyriakos Pierrakakis, a través de una carta, el día que finalizaba el plazo para presentar las candidaturas, después de que Países Bajos haya confirmado que haría lo propio con Klaas Knot en la carrera por presidir la institución europea.

«Pablo Hernández de Cos es un candidato excepcional, con un reconocido prestigio internacional y una trayectoria que demuestra liderazgo, independencia y capacidad de diálogo. Estoy convencido de que aportaría al BCE la misma mano firme que mostró al frente del Banco de España, donde impulsó una mayor transparencia y un acercamiento a la ciudadanía», ha señalado Carlos Cuerpo.

El BCE se enfrenta en los próximos meses a la renovación de la mitad de los puestos del Comité Ejecutivo, después de que Lagarde e Isabel Schnabel anunciaran su salida anticipada para principios de 2027 y ante el fin del mandato del economista jefe del BCE, Philip Lane, en mayo. De esta manera, la cúpula de la entidad central europea encara una de los relevos más significativos desde su fundación.