Vinicius conocerá su sanción el martes: le caerán dos partidos y podrá jugar la Supercopa

Vinicius Junior y el Real Madrid conocerán de manera oficial el próximo martes la sanción que el Comité de Competición pondrá al brasileño por su expulsión en Valencia. No se reunirán hasta el próximo día 7, por lo que hasta ese momento no se sabrá con seguridad cuantos partidos se perderá el delantero. No obstante, OKDIARIO puede adelantar que serán un máximo de dos encuentros. Por lo tanto, los blancos, que tienen hasta el lunes para presentar alegaciones, no podrán contar con uno de sus mejores futbolistas en los encuentros de Liga ante Las Palmas y Valladolid, mientras que no peligra la Copa del Rey ni la Supercopa de España.

Vinicius Junior fue expulsado en el encuentro que enfrentó a Valencia y Real Madrid. Tras una jugada en el área en el que los jugadores del conjunto valencianista le robaron de manera limpia la pelota al madridista, el jugador del Real Madrid se quedó de rodillas y fue el portero rival el que se acercó a golpearle la cabeza. El brasileño cayó en su trampa y respondió a la provocación. El guardameta, con una importante dosis de sobreactuación, se fue al suelo y el VAR entró en acción.

Soto Grado, que en un primer momento no vio nada sancionable, se ajustó a la realidad a la hora de redactar el acta, lo que evita una sanción mayor al madridista. «En el minuto 79 el jugador (7) De Oliveira Do Nascimento, Vinicius José fue expulsado por el siguiente motivo: Por golpear a un adversario en la cabeza de manera deliberada, sin estar el balón en disputa, empleando fuerza no insignificante. Una vez expulsado, dicho jugador tuvo que ser sujetado por miembros de su club y retirado a vestuarios mientras continuaban sus protestas», escribió el colegiado. Al dejar claro que el balón no estaba en disputa, pero sí en juego, evitó que la sanción se fuese a cuatro partidos o más.

Ancelotti lo ve injusto y el Real Madrid recurrirá

«En la expulsión pensamos que eran dos amarillas, una a cada jugador, y le han dado la roja a Vini Jr. Vamos a recurrirla y no sé si lo aceptarán. Pensamos que no era roja. Ha sido un toque de Dimitrievski y después un empujón de Vini Jr. Suficiente dos amarillas y se acababa. No quiero decir que ha caído en la trampa. Vini Jr. ha sufrido. En la primera parte ha jugado más por fuera y ha intentado hacer su partido. A veces le sale bien y a veces un poco menos. Ojalá pueda jugar el próximo partido porque sigue siendo un jugador determinante para nosotros», aseguró Ancelotti tras el encuentro.