Tranquilidad con Courtois

Thibaut Courtois no está lesionado. El portero del Real Madrid se perdió el duelo que enfrentó a Bélgica contra Ucrania en Genk debido a una ligera sobrecarga que hizo saltar todas las alarmas, pero pronto se apagaron en Valdebebas. El guardameta sufrió unas molestias menores y decidió no forzar para no agravarlas, por lo que descansó. Ahora, regresará a la capital de España y el martes comenzará a trabajar junto al resto de sus compañeros. En principio, podría estar disponible para el partido contra el Leganés el próximo sábado en el Bernabéu.

Hay que recordar que esta temporada Courtois ha sufrido varias lesiones musculares, en concreto, en el aductor, lo que le ha llevado a perderse partidos importantes, como el Clásico que se celebró en el Bernabéu en Liga o el duelo de Champions contra el Milan.

Bélgica amargó a Lunin

Romelu Lukaku se convirtió en la pesadilla de Lunin y con un doblete firmó la remontada ante Ucrania de Bélgica (3-0), que no pudo contar con su meta Thibaut Courtois, baja por precaución a causa de unas molestias físicas, pero que logró la permanencia en la Liga A de la Liga de Naciones.

El cuadro de Rudi Garcia, que se quedó sin el meta del Real Madrid tras el calentamiento, perdió la ida jugada en Murcia por 3-1. Pero los veinte minutos finales del choque disputado en el Cegeka Arena de Genk dieron el contundente triunfo a Bélgica, que seguirá en la máxima categoría de la competición.

No logró encarrilar el triunfo y conseguir los goles necesarios el equipo local hasta el minuto 70, cuando el jugador del Brujas, Maxim de Cuyper, abrió el marcador. Solo llevaba un minuto en el campo. Salió en el 69 por Thomas Meunier. Llevó a la red un pase de Jeremy Doku.

Seis después, Lukaku marcó el segundo. De volea dentro del área tras un pase largo de Kevin De Bruyne. Y el delantero del Nápoles hizo el tercero en el 86, cuando cruzó el balón a Lunin tras un gran pase al espacio de Hans Vanaken.

Ucrania se quedó sin margen de reacción y se quedó sin el ascenso a la máxima categoría. Seguirá en la Liga B, mientras Bélgica permanece en la élite.