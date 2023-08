La recuperación de Arda Güler avanza adecuadamente

La recuperación de Arda Güler va por el buen camino. En el club están satisfechos con los avances que el turco está teniendo en su menisco derecho, del que fue operado el pasado 14 de agosto. El joven futbolista se sometió a una artroscopia en la rodilla para solucionar la dolencia que tenía en el menisco interno y la cirugía fue un éxito. Tanto es así que podría estar disponible para Carlo Ancelotti dentro de un mes. Es decir, tras el parón de selecciones que se llevará a cabo en septiembre, es probable que empiece a trabajar con el grupo.

Desde que fue operado, comenzó a trabajar en Valdebebas con los fisioterapeutas del Real Madrid y el resultado está siendo muy positivo. Su menisco está sanando muy bien y si no hay ningún contratiempo, el madridismo por fin podrá ver en acción a un jugador que levantó una gran expectación desde que aterrizó en el conjunto blanco este verano.

Por lo tanto, de seguir con esta buena progresión, Arda Güler podría debutar con el Real Madrid a finales de septiembre. En esas fechas, los blancos deben afrontar un derbi contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, duelo que parece demasiado exigente para el turco. En consecuencia, lo más probable es que pueda tener sus primeros minutos ante Las Palmas unos días después en el duelo que se celebrará en el Santiago Bernabéu entre semana.

No obstante, como siempre hemos contado en OKDIARIO, nadie correrá lo más mínimo riesgo con Güler en cuanto a su recuperación. El único objetivo es que cuando se estrene con el Real Madrid esté al cien por cien y no tenga ninguna molestia en la rodilla. Por lo tanto, no hay prisa a la hora de que regrese y todas las partes tienen claro de que debe hacerlo bien para que no se resienta ni sufra retrocesos.

Confianza absoluta

En el Real Madrid se han quedado deslumbrados con la calidad de Güler desde que aterrizó en Valdebebas. El turco no tardó en demostrar que es muy bueno. Pero los que le han visto en el día a día también reconocen que su físico está por hacer. A sus 18 años todavía tiene que evolucionar su cuerpo. Por ello, se le mimará para que no haya ningún contratiempo. Como pasó con Vinicius o Rodrygo, los preparadores físicos del conjunto blanco se centrarán en que gane músculo para poder rendir al máximo nivel en el fútbol de élite.

Salvo este contratiempo que no le ha permitido debutar, en el Real Madrid están encantados con Güler. El club está convencido de que ha acertado dándole cabida en el primer equipo desde el primer momento, Ancelotti está seguro de que será un futbolista muy importante que sume calidad y sus compañeros, en especial los más veteranos como Kroos, también se deshacen en elogios hacia el joven jugador turco.