Pedri: «La posición de Olmo y Pau Víctor era muy complicada»

Pedri González atendió a los periodistas en la previa de la final de la Supercopa de España que enfrentará en Yeda a Real Madrid y Barcelona. El internacional español, como no podía ser de otra manera, tuvo que responder a varias preguntas sobre la situación de Dani Olmo y Pau Víctor, que tras recibir la cautelarísima del CSD podrán jugar la final. Más allá de alegrarse porque puedan jugar de nuevo, Pedri quiso aclarar que nunca han amenazado con renunciar a ir con España para presionar a la RFEF por el caso Olmo: «Me quedé sorprendido. Es mentira».

Pedri ha querido de esta forma aclarar una de las informaciones que salió en los últimos días a raíz de la inscripción de Dani Olmo: «Se dijo que no iríamos con España por lo de Olmo. Me quedé sorprendido. Es mentira. No vamos a decir que no a la Selección, por lo menos yo. Es una mentira que espero que no se haya creído nadie».

También se pronunció sobre la decisión del CSD de permitir que el Barça mantenga inscritos a Olmo y Víctor, pese a ir contra el reglamento de la Liga y la RFEF. «Para nosotros es una muy buena noticia. La posición en la que estaban era muy complicada», ha señalado Pedri, que también ha destacado que «hacer un viaje aquí a Arabia sin saber si van a jugar es complicado».

Por ello, ha celebrado que puedan estar, aunque sin valorar la decisión que se ha tomado desde el organismo dependiente del Gobierno: «Pueden estar con nosotros y van a aportar. No suelo leer mucho la prensa, es complicado saber lo que está pasando. Sólo deseaba que Olmo y Pau pudieran jugar, porque los necesitábamos».

También ha hablado sobre los duros comunicados emitidos por el resto de clubes de la Liga para quejarse por el trato de favor recibido por el Barcelona: «Cada club tiene su opinión de todos los casos. Yo estoy contento de tenerles en el equipo. Son importantes y lo que opinen los demás es su opinión, no tengo que decir nada».

Pedri ha valorado la final que jugarán en Yeda contra el Real Madrid, afirmando que «el vestuario está motivado» de cara al que podría ser el primer título en más de una temporada. Aunque dejó claro que será «complicado» que puedan repetir la actuación del Bernabéu, donde ganaron 0-4 en Liga.

«Para repetir aquella actuación va a ser complicado. Ellos van a querer esa revancha, pero tenemos que hacernos dueños del balón, dominarlo. Ellos son muy fuertes y tienen mucha calidad, pero hay que tener el balón y la vigilancia para que no nos puedan hacer daño a la contra», ha afirmado Pedri antes de la final de la Supercopa de España.

Se ha referido también a su momento actual. Pedri ha destacado que ahora tiene «regularidad», una vez que ha superado las lesiones. «Esto es fruto del trabajo que he hecho, una transición y estoy muy contento de tener esa continuidad y disfrutar del fútbol», ha explicado.

También se ha referido a la enorme competitividad que hay en la plantilla de Flick: «La competitividad dentro del equipo es lo mejor. Hace subir el nivel de la plantilla y la exigencia. Es lo mejor para nosotros. Tenemos dos jugadores por puesto y eso es mucho mejor para el equipo».

Por último, Pedri, que termina contrato con el Barcelona en 2026, ha señalado que «no es buen momento para hablar de una renovación», puesto que están a punto de jugar una final. Sin embargo, ha querido lanzar un mensaje a la afición del Barça: «De momento, lo que me dicen mis agentes y el club es que todo va bien. Que la gente esté tranquila».