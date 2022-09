Jan Oblak ha analizado la derrota del Atlético de Madrid en el derbi frente al Real Madrid en el Cívitas Metropolitano. El guardameta rojiblanco ha expresado su malestar por la derrota y critica la decisión del árbitro de mostrar la segunda amarilla a Mario Hermoso en la recta final del choque. «La segunda amarilla no ha debido ser», afirmó el arquero esloveno.

«Un sabor muy malo, hemos perdido el derbi. Hemos perdido un partido muy importante. No hemos estado tan mal, no hemos merecido la derrota, pero esto es fútbol. Ellos han aprovechado las que han tenido y nosotros no. El sabor es mala. La sensación en una derrota siempre es mala. Estamos tristes».

Les ha costado encontrar espacios

«El Madrid defiende muy bien, se encierran bien y tienen jugadores rápidos delante que juegan bien a la contra. Tienen buenos medios que hacen buenos pases. Lo principal ha sido que han cerrado bien el partido, no nos han dejado espacio, han marcado los dos goles y ya ha sido más fácil para ellos».

Arreón final

«En los 90 minutos es difícil ir hacia delante porque los jugadores del Madrid son muy rápidos y si te abres demasiado te pueden marcar más goles. A lo mejor hemos esperado demasiado pero hemos tenido tiempo, hemos estado arriba y lo hemos intentado. Una pena que no hemos empatado y al final ganado el partido. Esto es fútbol. Estoy triste por la derrota pero el partido ya se ha acabado».

Segunda amarilla a Hermoso

«Acabo de ver el vídeo. El árbitro estaba muy cerca, no sé qué ha visto. Yo en el vídeo no he visto nada. Es decisión del árbitro. A lo mejor él ha visto algo que en el vídeo siempre es más fácil decidir al mirarlo más veces. La segunda amarilla no ha debido ser. Ha sido al final del partido, nos han quedado tres minutos con jugador menos. A lo mejor podíamos haber aprovechado algún centro más para marcar un gol de cabeza».