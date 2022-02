El Real Madrid ganó 1-0 al Granada en el estadio Santiago Bernabéu para poner más tierra de por medio en lo más alto de la clasificación. Los blancos completaron una primera parte muy pobre, pero la entrada de Valverde reactivó a un equipo que mejoró mucho en el segundo acto. Asensio, el mejor de los de Ancelotti, hizo el gol del triunfo con un gran zurdazo.

Courtois – BIEN

Es intocable para Ancelotti. A los 4 minutos salvó la primera del Granada tras un gran disparo de Puertas que el belga repelió con el pie.

Carvajal – APROBADO

Regresó al once tras superar el coronavirus. Ya estuvo convocado en la Copa del Rey ante el Athletic, pero no jugó. Se le vio algo lento, aunque completó los 90 minutos.

Militao – BIEN

Lo único positivo de San Mamés junto a Nacho. Abroncó a sus compañeros, y con razón, por la manera de defender.

Alaba – APROBADO

Tras jugar en el lateral izquierdo ante el Athletic, regresó al centro de la defensa. Bien en el centro de la defensa.

Marcelo – APROBADO

No pudo jugar en San Mamés al estar sancionado, pero la baja de Mendy le abrió la puerta de la titularidad. En el primer ataque del Granda le cogieron la espalda y si no llega a ser por Courtois los andaluces se adelantan en el Bernabéu. Luego, fue mejorando tanto en ataque como en defensa. Al inicio de la segunda mitad puso un gran centro que no fue rematado por Valverde por muy poco. En el tramo final fue sustituido por Nacho. El Bernabéu reconoció a una leyenda del club.

Camavinga – SUSPENSO

Le tocó hacer de Casemiro, baja de última hora por gastroenteritis. Perdió un balón que estuvo cerca de provocar el gol del Granada. Al descanso fue sustituido por Valverde.

Modric – APROBADO

Sufrió el jueves en San Mamés. El ritmo del Athletic le superó. Se le sigue viendo cansado, lo que debe preocupar al Real Madrid. Vio amarilla por protestar una falta incomprensible que pitó Mateu. No terminó el partido, ya que fue cambiado por Ceballos.

Kroos – BIEN

No vivió su mejor noche en Bilbao, donde tuvo que ser sustituido por cansancio. Sin estar sometido a la presión del rival, el Real Madrid juega a su ritmo. Un cambio de juego suyo estuvo cerca de acabar en gol. Probó suerte con un disparo que se marchó por poco. Con la entrada de Valverde retrasó su posición y el equipo tuvo más facilidades para sacar el balón.

Isco – NOTABLE

La gran novedad del once titular. Jugó de delantero y, aunque no es su posición, mostró movilidad. Rozó un golazo con una volea que estuvo cerca de acabar en gol. Tras un gran partido que reconoció el Bernabéu, fue sustituido por Jovic.

Asensio – SOBRESALIENTE

Sigue contando con la confianza de Ancelotti. De sus botas nació la primera oportunidad de peligro del Real Madrid. Por lo menos le puso criterio. Lo volvió a intentar con un disparo lejano que Maximiano paró y sirvió un gran balón a Isco que el malagueño definió con una gran volea, pero también se encontró con el portero. Estaba siendo el mejor del Madrid y lo certificó con un zurdazo que puso en ventaja a los blancos. En la celebración se quitó la camiseta y vio una de esas amarillas que a la larga pueden costar caro.

Rodrygo – BIEN

Como Asensio, aunque no tuvo una gran noche en San Mamés sigue teniendo el apoyo del italiano. Combinó bien con sus compañeros e intentó encarar, aunque tiene que dar más. Fue sustituido por Hazard a los 65 minutos.

Valverde – NOTABLE

Entró en el descanso por Valverde. Se colocó de interior, retrasando la posición de Isco. Su presencia mejoró a un equipo que empezó a embotellar al Granada.

Hazard – BIEN

Entró por Rodrygo en el minuto 65. Su primera acción fue una combinación con Jovic que casi acaba en gol.

Jovic – BIEN

Entró al campo por Isco. Nada más pisar el césped recibió un pase de Hazard que se marchó por muy poco.

Nacho – SIN TIEMPO

Saltó al campo en los minutos finales sustituyendo a Marcelo.

Ceballos – SIN TIEMPO

Entró en el tramo final por Modric.

Ancelotti – APROBADO

Apostó por Camavinga para que hiciese de Casemiro y por Isco por delante del centro del campo. No contó de inicio ni con Jovic ni con Hazard. Tras una primera parte muy mala, la solución que aportó fue quitar a Camavinga y dio entrada Valverde. Esta vez sí dio minutos a Hazard y Jovic, aunque Bale ni calentó.