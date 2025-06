Ni la MLS ni Arabia: Modric podría acabar su carrera en este grande de Italia que sueña con su fichaje

Luka Modric se marchará del Real Madrid al final del Mundial de Clubes. Tras 13 años de grandes emociones y glorias en Chamartín, el croata hará las maletas para encontrarse un nuevo destino. Por ende, los rumores empiezan a correr. Estados Unidos, Arabia Saudí… al Balón de Oro no le faltan novias, desde luego. No obstante, en las últimas horas, un gigante europeo ha mostrado su interés.

El Milan quiere a Luka Modric. El club lombardo, siete veces campeón de la Champions League, ya ha iniciado los contactos hacia el entorno del ’10’ para hacerse con sus servicios. Eso sí, existe un problema: el balcánico mantiene el deseo de competir al más alto nivel y, la próxima temporada, la entidad rossonera no jugará competiciones europeas.

Según las informaciones del periodista Fabrizio Romano, el nuevo director del Milan, Igli Tare, sueña con traer a Luka Modric a San Siro. El nombre del croata es uno de los más mencionados en los despachos de los Diavoli. No obstante, acorde con las informaciones de dicho reportero, el mediocampista «ha recibido varias propuestas de clubes de todo el mundo desde que dejó el Real Madrid, y no tiene prisa por elegir su próximo club».

