Munuera Montero, el árbitro del «todo OK», pitará al Real Madrid en San Sebastián

José Luis Munuera Montero, el árbitro que dirigió la reciente final de Copa del Rey entre Athletic Club y Mallorca, será el colegiado que dirija el próximo partido del Real Madrid en Liga, el enfrentamiento que este viernes ante la Real Sociedad en San Sebastián. En el VAR estará Mateo Busquets Ferrer.

El duelo ante la Real Sociedad será el decimosexto del Real Madrid que arbitre Munuera Montero, un colegiado con el que el conjunto blanco tiene buenos datos (12 victorias, un empate y dos derrotas), pero que se hizo famoso por el «todo ok, José Luis». Él no dijo esa frase nunca, pero siempre le acompañará por ser el destinatario de ese mensaje en, precisamente, un Real Madrid-Real Sociedad, aunque en aquella ocasión se jugó en el Bernabéu y esta vez se disputará en Anoeta. Melero López, que estaba en el VAR, le dijo ese mensaje cuando Munuera Montero no pitó un penalti clamoroso de Rulli, portero del equipo vasco, a Vinicius.

El último partido hasta el momento que había dirigido Munuera Montero al Real Madrid fue el duelo ante Las Palmas de la jornada 7 de la presente Liga (2-0). En un año entero sólo ha pitado un encuentro al Real Madrid, ese ante Las Palmas.

A Munuera Montero le considera el Comité de Árbitros un colegiado ya con relevancia en la élite, capaz de soportar la presión y listo ya para dirigir grandes partidos durante una temporada. La temporada pasada dirigió su primer Clásico en España (semifinales de Copa, antes había arbitrado en la Supercopa de Arabia) y hace un mes le dio un gran impulso con el arbitraje en la final de Copa del Rey entre Athletic y Mallorca.

En lo que va de temporada ha dirigido 22 partidos, 16 de Liga, 5 de Copa del Rey, uno de Europa League y otro de categoría sub-21 entre las selecciones de Gales y Dinamarca. Munuera Montero, que es árbitro internacional desde el año 2019, estará acompañado por Mateo Busquets Ferrer en el VAR. Este colegiado balear está en su primera temporada en Primera División.

Otras designaciones arbitrales

En el resto de partidos de la jornada 33 de la Liga, el Barcelona-Valencia que se juega el lunes lo arbitrará De Burgos Bengoechea (con Jaime Latre en el VAR), mientras que el Atlético de Madrid-Athletic Club, con la Champions en juego, lo dirigirá Martínez Munuera. Para el derbi sevillano, otro de los grandes encuentros de esta jornada, el Comité ha decidido que Sánchez Martínez sea el árbitro de ese Betis-Sevilla.

Figueroa Vázquez estará en el Las Palmas-Girona, Cuadra Fernández en el Almería-Getafe, Pulido Santana en el Alavés-Celta de Vigo, Díaz de Mera en el Cádiz-Mallorca, Muñiz Ruiz en el Granada-Osasuna y González Fuertes en el Villarrea-Rayo Vallecano.