Hasta Taylor Swift alucinó con el Bernabéu: «Esto es gigante»

Taylor Swift alucinó con el Santiago Bernabéu en el primero de sus dos conciertos en el estadio madridista. La famosa cantante estadounidense se quedó con la boca abierta al ver cuánta gente había. La expresión de su cara lo decía todo. «Este sitio es gigante, simplemente sube y sube y sube. Mirar cuántos de vosotros estáis aquí. Esto es salvaje», comenzó diciendo.

Era el primer gran concierto de una artista internacional de tanto renombre como Taylor Swift y el Bernabéu se engalanó para la cita. La cantante llevaba 13 años sin cantar en territorio español, desde 2011, cuando vino a presentar su tercer disco. Fue un 19 de marzo, en un evento celebrado en el Palacio de los Deportes de Madrid. Esta vez el escenario era diferente, más grande, con capacidad para unas 60.000 personas en los conciertos, y la artista se quedó anonadada al ver lo gigantesco que es el estadio del Real Madrid.

13 años después, Taylor ha vuelto convertida en una de las grandes artistas del panorama musical, tanto es así que las entradas llevan agotadas desde hace tiempo para los dos conciertos. Ella misma se preguntaba durante el concierto cómo era posible que le estuviera pasando esto: «Sabes, a veces te preguntas, ¿cómo me está pasando esto a mí? Ya sabes. No he podido mirar a un hermoso público español en 13 años, pero hemos vuelto».

La actuación tan esperada estuvo a la altura del gran recinto en el que tuvo lugar. Taylor Swift no falló a su público y les brindó un auténtico espectáculo en un escenario gigantesco, que ocupaba casi todo el largo del césped de un Santiago Bernabéu abarrotado para la ocasión. Al inicio del concierto, cuando la cantante se giró hacia su público para dirigirse a ellos, su cara reflejaba lo alucinada que estaba con el estadio.

El Bernabéu deja a Taylor Swift sin palabras

La estadounidense está acostumbrada a cantar en grandes escenarios por todo el mundo, pero nunca había cantado en el Santiago Bernabéu. Era su primera vez en el coliseo madridista y se quedó sin palabras al ver la cantidad de gente que había. Taylor dio la bienvenida a los fans con un «bienvenidos a la Eras Tour» en perfecto castellano, y al girarse y ver a todo el público se le escapó un: «¡Wow!».

Acto seguido cogió el micrófono fascinada con lo que estaba viendo. Tanto es así que soltó: «Esto es salvaje». Le salió del alma. No es para menos. Florentino Pérez ha convertido el Santiago Bernabéu en uno de los mejores, sino el mejor, estadio de Europa. Todo el que ha visitado el coliseo madridista se ha deshecho en elogios hacia la reforma que han realizado los blancos. Guardiola fue uno de los primeros en rendirse al vigente campeón de Liga, y actual finalista de la Liga de Campeones, por su nuevo estadio.

Ahora ha sido una artista internacional quien se ha quedado deslumbrada ante el gran escenario que había elegido para volver a España. Llevaba 13 años sin pisar este país, pero volvió y lo hizo a lo grande, en un lugar ideal para la ocasión que se llenó hasta la bandera para ver el regreso triunfal de la estadounidense. El espectáculo estuvo a la altura de un escenario mágico como es el Santiago Bernabéu. Este jueves, más y mejor, ya que Taylor Swift dará su segundo concierto en el templo madridista.