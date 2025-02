El fuera de juego semiautomático de la UEFA tarda 4 minutos en validar el gol de Haaland al Real Madrid

Erling Haaland marcó un gol con mucho suspense y polémica al Real Madrid. El delantero del Manchester City estaba en una posición dudosa cuando recibió el balón de Gvardiol para batir a Courtois, en el primer gol del partido de Champions League. El equipo inglés se adelantó, pero la UEFA tardó cuatro minutos en resolver si Haaland estaba en fuera de juego o no en el momento en el que se produce el último pase.

El noruego consiguió marcar al Real Madrid su primer gol desde que juega en el Manchester City. Lo hizo en una posición muy dudosa y que tardó en resolverse cuatro minutos. Mientras que un supuesto fuera de juego de Vinicius, cuando Ederson le hizo penalti, no tardaron más que unos segundos en contrastar la decisión del árbitro, en el gol de Haaland emplearon cuatro minutos.

El fuera de juego semiautomático, que tan bien suele funcionar en Champions y que suele ser instantáneo, tardó en confirmar el gol de Haaland al Real Madrid cuatro minutos. El noruego marcó en el 19′ de partido, después de que los de Ancelotti perdonasen hasta tres goles casi cantados, además de ese penalti cometido sobre Vinicius que no se señaló por otro fuera de juego muy justo del brasileño.

Grealish la pone.

Gvardiol la sirve.

Haaland no perdona. El City golpea primero. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/yirS0AEyqT — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 11, 2025



El Real Madrid comenzó mucho mejor el partido que el Manchester City, acercándose a la portería de Ederson y amenazando con hacer el primero del partido. Tuvieron tres grandes oportunidades para hacerlo, por medio de Mbappé, otra con un larguero de Vinicius y, la más clara, en una combinación entre el brasileño y Mendy en la que el lateral no estuvo acertado casi a portería vacía.

Además, Vinicius se quedó solo ante Ederson y, aunque se le marchó un poco el control, estaba regateando al meta cuando le arrolló, haciéndole un claro penalti. Clement Turpin no lo pitó puesto que, desde la banda, su asistente le comunicó que el delantero del Real Madrid estaba en fuera de juego. Las imágenes no lo dejan nada claro y desde el SAOT (fuera de juego semiautomático) no mostraron la imagen.

Pese a que la imagen no llegó a mostrarse por la realización, el árbitro reanudó muy pronto, por lo que le debieron confirmar la posición antirreglamentaria de Vinicius casi al instante. Algo que no pasó con la de Erling Haaland. En este caso, cuando el noruego marcó, la confirmación por parte del VAR tardó en llegar cuatro minutos.