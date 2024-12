Francia castiga a Mbappé en el The Best: ni Deschamps ni la prensa le votan

Francia mostró su rechazo a Kylian Mbappé en los votos del The Best a mejor jugador del año de la FIFA. El premio lo ganó Vinicius Junior en una gala celebrada este martes en Doha con el dominio del Real Madrid. Sin embargo, el francés, ganador de Liga y Copa el pasado curso con el Paris Saint-Germain, se fue de vacío.

Mbappé no ganó ni el premio a futbolista más determinante, ni estuvo dentro del mejor once del año. Además, sus compatriotas no ayudaron a ello, pues su seleccionador, Didier Deschamps, le votó en segundo lugar por detrás del ganador, Vinicius, mientras que el periodista francés encargado de votar ni le incluyó entre los tres primeros.

Para colmo, al ser capitán de la selección de Francia y estar nominado, Mbappé no pudo votar. Como decimos, Deschamp votó a Vinicius por delante del jugador que le llevó a conquistar el Mundial de 2018 en Rusia y a la final del de 2022 en Qatar. En tercer lugar, eligió al Balón de Oro, Rodri Hernández.

Y, por su parte, el periodista francés Cyrille de la Morinerie, votó en primer lugar a Vinicius, segundo Rodri y tercero Jude Bellingham, dejando de lado a Mbappé. El delantero, desde su llegada al Real Madrid el pasado verano libre procedente del PSG, ha acumulado muchas enemistades en su país natal, un rechazo que se agrandó con esa polémica ausencia con su selección en uno de los últimos parones internacionales.

Mbappé se va de vacío del The Best y apunta al Pachuca

El castigo ha sido tal que ni su seleccionador le ha votado por delante del brasileño Vinicius, merecedor ganador del The Best tras quedarse con la miel en los labios con un Balón de Oro que fue a parar a manos de Rodri hace apenas dos meses.

Por su parte, Mbappé tiene este miércoles una oportunidad de redimirse en la final de la Copa Intercontinental que disputará el Real Madrid frente al Pachuca, lo que podría significar su segundo título con la elástica blanca. El francés apunta a titular tras haber superado la lesión muscular que sufrió en el choque de Champions frente a la Atalanta la pasada semana.