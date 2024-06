El espectacular vídeo con el que el Real Madrid anunció a Kylian Mbappé

Corrían las 19:28 de la tarde de este lunes 3 de junio cuando el Real Madrid anunciaba de manera oficial el fichaje de Kylian Mbappé. Era ya un secreto a voces, pero todavía quedaba la oficialidad del anuncio. Y el conjunto blanco lo hizo con un espectacular video del delantero francés con sus mejores momentos como futbolista. Además del video, el club emitió un comunicado oficial donde informaba que quedaba vinculado hasta 2029.

«Kylian Mbappé (París, Francia; 20/12/1998) es nuevo jugador del Real Madrid. Llega al campeón de Europa una estrella mundial, que a sus 25 años acaba de firmar su temporada más goleadora con el París Saint-Germain (44 tantos) y ha sido pichichi de la Liga francesa por sexta edición consecutiva (27 goles)», comenzaba el comunicado del Real Madrid.

«Nuestro equipo se refuerza con un delantero espectacular, capitán de la selección francesa, con la que se proclamó campeón del mundo en 2018 y de la Liga de Naciones en 2021, en la que marcó el gol de la victoria. En el Mundial de Catar 2022, Mbappé fue Bota de Oro con 8 tantos y, tras su hat-trick en la final, se convirtió en el máximo goleador de la historia en finales mundialistas (4)», continuaba.

Goles y más goles, eso es lo que bien sabe hacer y ha sabido hacer Kylian Mbappé desde que irrumpiera con fuerza con el Mónaco en 2017. El Real Madrid ha emitido un video con sus mejores tantos como futbolista. Con el Mónaco, con el Paris Saint-Germain y con la selección francesa, donde además se proclamó campeón del mundo en 2018.

«Máximo goleador histórico del París Saint-Germain con 256 tantos, Mbappé ha ganado esta temporada Liga, Copa y Supercopa de Francia. En siete años en el club galo, ha conquistado 17 títulos: 6 Ligas, 4 Copas de Francia, 5 Supercopas de Francia y 2 Copas de la Liga», informaba el Real Madrid en el comunicado.

El Real Madrid ha querido cumplir todos los plazos y respetar a los jugadores del primer equipo. Ellos mismos se han ganado el derecho a recibir todo el crédito por haber llevado al conjunto blanco a levantar la Decimoquinta Champions League. Después de tocar el cielo de Londres el sábado y celebrarlo de forma histórica por las calles de Madrid el domingo, el club consideró que este lunes 3 de junio ya era turno para Kylian Mbappé.

Mbappé ya es oficial

La espera se ha hecho larga, pero Kylian Mbappé ya es futbolista del Real Madrid. En 2021 pudo ser futbolista blanco, pero el PSG no respondió a la oferta de 200 millones de euros que le hizo el club de Chamartín. En 2022, días antes de que los blancos ganasen la Decimocuarta en Saint-Denis, terminó aceptando la oferta de renovación de los franceses. Por último, la pasada temporada, Real Madrid no movió ficha durante todo el verano, esperando que Mbappé mantuviese su palabra de no renovar con el PSG.

Eduardo Inda ya informó en exclusiva el pasado 16 de febrero que Kylian Mbappé ya había firmado con el Real Madrid. Y lo hizo después de que el francés informara al PSG que no iba a ejercer su derecho de ampliar el contrato hasta 2025.