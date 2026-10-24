Cubarsí deja de piedra al Barcelona: pone a Mbappé por delante de Messi en un polémico ranking

La previa de el Clásico está aumentando notablemente la expectación del partido. El Barcelona – Real Madrid se jugará este domingo, 25 de octubre, a las 21:00 horas (20:00 en las Islas Canarias). Las declaraciones de los miembros de ambos equipos no se han hecho esperar, pero las de Pau Cubarsí han sorprendido a propios y extraños. En un ranking sobre los cinco futbolistas que actualmente son más difíciles de marcar, el defensa ha puesto a Kylian Mbappé por delante de Leo Messi.

El campeón del mundo ha demostrado una gran personalidad para escoger al francés, ya que no le hará demasiada gracia a algunos aficionados culés. Este tipo de tops suelen tener la dificultad extra de no conocer a todos los jugadores de la lista, pero el entrevistador le da los dos nombres a la vez y el central no duda.

Barcelona’s Pau Cubarsí blind ranks the attackers who are currently the most difficult to defend 👀😮 https://t.co/iRegMdQCuf — ESPN UK (@ESPNUK) October 24, 2026

Cubarsí ha tenido en cuenta el rendimiento actual. El español empieza colocando a Dembelé en la cuarta posición, después pone a Cristiano Ronaldo justo por delante pese a sus 41 años. Esto también podría no gustar del todo a los blaugranas, teniendo en cuenta el pasado barcelonista del extremo. El último nombre fue Vinicius, que tuvo que ocupar el quinto y último puesto de forma obligatoria.

La rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona no tiene que suponer una pérdida total del criterio. En la entrevista para ESPN, el central ha sido honesto con su propio pensamiento, sin importar las consecuencias. Además, los números de Mbappé hablan por sí solos y superó al Messi en el duelo individual del Mundial, ya que se convirtió en el máximo goleador de la historia de la competición.

Mbappé Vs Lamine Yamal en el Clásico

Ambos jugadores tienen un enfrentamiento directo un día antes de Balón de Oro, premio que ambos se postulan como dos de los principales favoritos. Los dos cuentan con la oportunidad de demostrar su capacidad para decidir un partido con su calidad individual. No obstante, necesitarán que todas las piezas del equipo cumplan con su papel.