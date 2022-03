La convocatoria del Real Madrid para el duelo que medirá a los blancos con la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu tendrá dos regresos y dos ausencias muy delicadas. La parte positiva es que Ancelotti podrá contar David Alaba y Gareth Bale. Ambos han superado sus sobrecargas y, tras no estar en Vallecas el pasado fin de semana, sí estarán disponibles para el encuentro contra los vascos.

Por otro lado, Ancelotti no podrá contar para este partido con Toni Kroos y Fede Valverde. El alemán sufre una lesión en el isquio de la pierna izquierda y no podrá ser de la partida ni ante la Real Sociedad y tiene muy complicado estar frente al PSG en la vuelta de los octavos de final de la Champions, mientras que el uruguayo tiene gripe, pero su presencia ante los parisinos no debería correr peligro. El resto de la plantilla sí está disponible para el entrenador italiano.

El Real Madrid busca mantener el colchón de seis puntos con el Sevilla en Liga ganando a una Real Sociedad que viene de vencer entresemana al Mallorca. Los blancos tendrán su última prueba antes de tener que afrontar la vuelta de los octavos de final de la Champions ante el PSG.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Luis López.

Defensas: Carvajal, E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo y F. Mendy.

Centrocampistas: Modrić, Casemiro, Lucas V., Ceballos, Isco y Camavinga.

Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Jović, Bale, Vini Jr., Rodrygo y Mariano.