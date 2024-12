Convocatoria del Real Madrid contra el Rayo Vallecano: Camavinga vuelve a la lista

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Rayo Vallecano tiene como gran novedad la presencia de Eduardo Camavinga en la lista. Tal y como confirmó Ancelotti, el francés se ha recuperado a tiempo para este encuentro, aunque, en principio, no será titular. Obviamente, estará listo también para la final de la Copa Intercontinental. El italiano también ha contado con los canteranos Lorenzo Aguado, Yusi, Víctor Muñoz y Mestre.

Camavinga se lesionó en el encuentro que enfrentó a Liverpool y Real Madrid en la quinta jornada de la fase liga de la Champions en Anfield. El galo sufrió una dolencia en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le iba a tener unas tres semanas de baja. No obstante, nunca se perdió la esperanza de que llegase a este encuentro contra el Rayo Vallecano.

Además, Ancelotti no podrá contar para el duelo contra los madrileños con Mbappé, que sufrió molestias musculares en el muslo izquierdo en el partido contra la Atalanta. El francés no tiene nada grave y sí viajará a Qatar con el resto de sus compañeros para disputar la Intercontinental, pero no estará contra el Rayo.

El italiano tampoco podrá tener a su disposición a los lesionados Carvajal, Militao y Mendy. Además, Alaba, en la recta final de su recuperación, entrenó junto a sus compañeros, pero todavía tiene que seguir trabajando en Valdebebas hasta volver a entrar en una convocatoria. Se espera que lo haga en el mes de enero.

El Real Madrid busca contra el Rayo Vallecano tres puntos muy importantes en su lucha por la Liga. Si los madridistas son capaces de ganar en un estadio donde no lo han hecho en las dos últimas temporadas, con una derrota y un empate, dormirán el sábado líderes de la clasificación a la espera de que el Barcelona juegue su partido contra el Leganés. No obstante, hay que recordar que los azulgranas tienen un partido más que los blancos.

Convocatoria del Real Madrid