El Barcelona no ha invitado al Real Madrid a la comida de directivas otra vez

El Barcelona no tiene planeado organizar, por el momento, comida de directivas para el Clásico de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que se celebrará el próximo miércoles en el Camp Nou (21:00 horas). El Real Madrid no tiene invitación de los azulgranas, por lo que en su plan de viaje no incluye el tradicional almuerzo que ambas directivas suelen compartir en las horas previas al duelo.

El Real Madrid pondrá rumbo a Barcelona el miércoles a las 11:00 horas y la llegada prevista es a las 12:20 horas. Una vez en la Ciudad Condal, el equipo se concentrará en el Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower. Los directivos, por su parte, comerá en un restaurante de Barcelona, repitiendo lo que hicieron en la Liga. La expedición al completo regresará tras el partido a Madrid.

El Real Madrid no tendría el más mínimo inconveniente en acudir a la comida de directivas, pero el Barcelona no está por la labor de organizarla. Hay que recordar que los blancos sí invitaron a los directivos azulgranas a dos almuerzos en los Clásicos que se disputaron en el Santiago Bernabéu, ambos en el restaurante Zalacaín. Pero tras el Caso Negreira y el comunicado madridista, donde explica que «en defensa de sus legítimos intereses, se personará en el procedimiento en cuanto el juez lo abra a las partes perjudicadas», las relaciones han saltado por los aires.

Además de no haber comida, se espera que en el palco de honor del Camp Nou tampoco esté sentado Florentino Pérez, al igual que pasó en la Liga. En estos momentos, el presidente del Real Madrid no tiene planeado viajar a Barcelona, aunque esta decisión no es del todo definitiva. Si, como parece, no acude, el que se sentará al lado de Joan Laporta será Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente segundo del Real Madrid.