Ancelotti: «Nacho está haciendo una temporada sobresaliente»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la sufrida victoria del Real Madrid ante Las Palmas en el estadio de Gran Canaria. Los blancos remontaron con goles de Vinicius y Tchouaméni para terminar sumando tres puntos de esos que dan títulos. Los cambios del italiano fueron claves para que los madridistas se llevasen el triunfo.

Ancelotti analizó la reacción del equipo: «El gol encajado cambió la dinámica y nos han apretado más. Ya cambiamos el sistema en la primera mitad. No fue espectacular, pero estuvo bien. En desventaja hemos buscado más soluciones. Hemos jugado contra un equipo que maneja bien la pelota contra un equipo que casi no encaja en las primeras mitades. Ha sido una victoria muy importante porque cada partido es muy complicado».

Sobre las remontadas del equipo, que lleva 10, explicó que «es una herramienta que tenemos gracias al banquillo». «Nos gustaría tomar ventaja y disfrutar de las transiciones, pero no se puede siempre. Miro el banquillo y tengo muchas opciones para cambiar la dinámica porque todos están muy motivados».

El italiano explicó los cambios, especialmente los de Camavinga y Vinicius: «A Vini le quité para mantener el resultado y ser más sólidos atrás. A Camavinga le quité porque estaba cansado tras un partido muy intenso».

Ancelotti también habló de defensa: «En los últimos partidos hemos perdido solidez, pero hemos marcado muchos goles. A veces, como atacamos mucho, perdemos el equilibrio. Nacho está haciendo una temporada sobresaliente».

«Modric no calentó porque no lo hago cuando no estoy seguro de que vaya a jugar. Tengo que respetarlo. Cuando tengo dudas prefiero que no caliente», dijo sobre el croata. Ancelotti también alabó a Lunin, del que dijo que «hizo un gran partido».

Por último, habló de Tchouaméni: «Hizo el partido que suele hacer, estando muy fuerte, atrás cortando muchos balones. Nos ayuda mucho y a balón parado somos peligrosos porque tenemos buenos lanzadores y rematadores».