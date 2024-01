A Ancelotti le funcionan los cambios

Tras una primera mitad aceptable, el Real Madrid saltó en el segundo tiempo desconectado. Las Palmas empezó a crear ocasiones y terminó encontrando el camino del gol. De manera inmediata, Ancelotti empezó a reaccionar haciendo cambios.

Los dos primeros en entrar al campo fueron Valverde y Joselu por un Ceballos muy flojo y un Brahim desconectado. Con estas variaciones llegó el empate del Real Madrid tras una obra de arte de Camavinga. Pero los blancos querían ganar y Carletto continuó moviendo el banquillo.

Camavinga estaba siendo el mejor, pero también estaba apercibido y su rodilla todavía no está al cien por cien. Ancelotti decidió sacarle del campo por Tchouaméni y el resultado no pudo ser mejor. La primera que tuvo el francés acabó dentro de la portería tras un cabezazo excelente que terminó dando la victoria al Real Madrid.

Si hace una semana Ancelotti reaccionó ante el Almería después del descanso para levantar un 0-2, frente a Las Palmas volvió a tocar el equipo y el resultado fue otra vez muy positivo. El Real Madrid terminó sumando tres puntos claves en un mes muy importante en la lucha por la Liga.

Lunin hace méritos

Lunin fue el elegido esta vez. ¿Quién lo será contra el Getafe? Sólo Ancelotti lo sabe y, según el italiano, el miércoles, en la previa, lo desvelará. Pero ante Las Palmas el ucraniano fue el portero madridista y la realidad es que tuvo un primer tiempo tranquilo. Si bien es cierto que los canarios generaron peligro, ninguno de los disparos fue entre los tres palos.

La cosa cambió radicalmente tras el descanso. Las Palmas salió lanzado, Sandro la tuvo, no remató, la pelota cayó en Munir y su zapatazo, raso y pegado al palo, lo atajó un Lunin muy seguro. Tras 45 minutos de paz, aunque no de tranquilidad, el ucraniano salvó a los suyos. Minutos después, volvió a hacer lo propio blocando otra gran pelota. No pudo hacer nada en el minuto 52 para evitar el gol de Javi Muñoz, que antes de entrar dentro tocó la pelota en Nacho.

Camavinga vuelve por sus fueros

Eduardo Camavinga fue la gran noticia del Real Madrid en el estadio de Gran Canaria. Tras unos meses complicados, donde la rodilla lesionada no le ha dejado rendir a su máximo nivel, ante Las Palmas se reencontró con su mejor versión. Lo hizo todo y todo bien.

En defensa, jugando de pivote, su mejor posición, dio equilibrio a los blancos en todo momento. Camavinga estuvo muy ayudando a los defensas, sujetando al equipo y, especialmente, en la segunda mitad. Antes de que Las Palmas se pusiesen por delante ya era el mejor, pero tras el tanto de los insulares empezó a dar una lección.

Se hizo con la pelota, empezó a tocar, a gestionar y terminó firmando una obra de arte en forma de asistencia para dejar una pelota perfecta a Vinicius que no desaprovechó. A los 80 minutos, siendo el mejor, Ancelotti decidió darle descanso por Tchouaméni.

Ceballos no aprovechó la oportunidad

Dani Ceballos volvió a ser titular con el Real Madrid ante Las Palmas y el de Utrera estuvo lejos de aprovechar su oportunidad. De hecho, hizo todo lo contrario. Se le vio lento, especialmente en una acción donde pudo meter en un lío a los suyos en área propia, y con la pelota sumó muy poco. Dejó pasar un tren.

La décima remontada de los de Ancelotti

El Real Madrid es está aficionando a remontar esta temporada. Bueno, en su día a día desde hace más de 100 años. Los blancos disfrutan en estos escenarios y esta temporada ya ha levantado 10 resultados adversos esta temporada. Almería, Getafe, Real Sociedad, Nápoles, por partida doble, Barcelona, Unión Berlín, Atlético de Madrid, Almería y Las Palmas lo han sufrido.

