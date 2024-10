Ancelotti: «Hablar del comportamiento de Courtois, al que le han dicho que se muera, es desviar el tiro»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Lille y Real Madrid en el Decathlon Arena. Los blancos, tras empatar un derbi lleno de polémica por culpa de los violentos contra el Atlético de Madrid, buscará la segunda victoria en la Champions. Los madridistas ya ganaron en la primera jornada al Stuttgart en el estadio Santiago Bernabéu.

«En este nuevo formato de la Champions hay que sacar puntos. Hay que competir todos los partidos. Estamos viendo, aunque convencidos, de que se puede mejorar nuestro nivel. Estamos listos para llegar a tope a pesar de que hay muchos partidos», comentó.

Ancelotti fue claro sobre las palabras de Simeone: «Respeto todo, pero el tema es claro. Los violentos no pueden estar en un campo de fútbol ni en la sociedad. Intento respetar todas las opiniones, pero lo que ha sucedido lo han visto todos».

«Hablar de otras cosas es desviar el tiro y el tiro es que los violentos de cualquier equipo no pueden estar en un campo de fútbol. El fútbol no necesita violentos, son innecesarios. Es mejor que se queden en un lugar en el que no sean peligrosos. Nos tienen que dejar en paz», añadió. «Yo soy respetuoso y contesto. Hablar del comportamiento de Courtois, al que le han dicho que se muera, es desviar el tiro», continuó sobre este asunto. Sobre la celebración de los jugadores con el Frente Atlético al término del derbi, no quiso opinar.

Ancelotti también habló de Mbappé: «Ha recuperado muy bien. Hoy va a hacer el entrenamiento con nosotros y después tomaremos la decisión más apropiada, teniendo en cuenta que lo último que queremos hacer es arriesgar. Ha querido viajar para jugar. No vamos a tomar riesgos y si no lo hay jugará desde el primer minuto».

«No estamos encontrando quién puede sustituir a Kroos. Nos adaptamos a esta ausencia. Para mí, Modric fue el mejor del derbi. Toni es insustituible y no se puede sustituir, pero encontraremos otra manera para jugar sin él. El equipo tiene mucha calidad, aunque de momento no hemos mostrado todo nuestro potencial. Lo haremos pronto», comentó sobre el croata y el juego del equipo.

Ancelotti habló de Güler: «Ha jugado más que el año pasado y lo ha hecho bien. No tengo que contarle nada. Sabe muy bien su papel. Está dentro del equipo, trabajando y a veces le toca jugar y otras no».