Ancelotti: «Bellingham tiene un esguince, ojalá pueda jugar el martes»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Girona en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos ganaron 4-0 con los tantos de Bellingham, por partida doble, Vinicius y Rodrygo. Los madridistas han dado un golpe a la Liga y se distancian a cinco puntos del segundo clasificado.

«Ha sido el mejor partido de la temporada. Ha sido un partido humilde. La emergencia aumentó el compromiso defensivo del equipo y luego aprovechamos la calidad», comenzó Ancelotti analizando el encuentro.

«Bellingham ha tenido un esguince de tobillo y lo van a valorar mañana. Ojalá pueda estar el martes. Cuando no jugó aportaron otros muchos. Más preocupado que hoy no puedo estar porque batimos el récord del mundo con cuatro centrales lesionados», aseguró sobre el inglés.

Ancelotti no tuvo dudas al rendirse al partido de Vinicius: «Ha sido un partido top. Es muy importante. Para mí, cuando juega con este nivel, es el mejor del mundo». «Bellingham es el segundo mejor jugador del mundo y el tercero Rodrygo», añadió.

Sobre la posición de Kroos, fue claro: «No he pensado esto. Ante el Atlético no tuvimos dos centrales de altura, pero en este teníamos a Tchouaméni. No necesitábamos un pivote para esto».

Además, reconoció que la lesión de Rüdiger es la misma: «Fue tras el partido contra el Getafe. Ha sido un hematoma que le ha costado sacarlo. Lo intentó. Hemos preferido parar y no arriesgar. El martes vuelve Nacho y ojalá le podamos recuperar pronto».

«Hemos dado un golpe muy fuerte a la Liga. El Girona es muy buen equipo y nunca había perdido fuera de casa. Estamos muy bien posicionados. Ahora llega la Champions que nos va a quitar energía, por lo que tenemos que seguir igual», aseguró.

Además, comparó a Bellingham con Zidane: «En este aspecto sí. Zidane tenía una calidad extraordinaria y Bellingham es capaz de completarlo con la llegada al área. El primer gol que hizo fue con un movimiento que pocos jugadores lo pueden hacer».

«Son humildes porque no les cuesta correr sin el balón. El sacrificio ha sido total de todos, incluidos los que han marcado la diferencia», comentó sobre la humildad de su equipo.

«Tchouaméni parecía que había jugado 400 partidos como central y a Carvajal no le puede enseñar nada porque lo tiene todo. En la cantera se han lesionado centrales y por eso hemos apostado por Jacobo Ramón, pero antes de mirarles a ellos hay que mirar a la plantilla. Lo que miro es que uno sepa moverse tácticamente», comentó sobre los centrales.